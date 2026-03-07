#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Культура и шоу-бизнес

Российским артистам могут запретить использовать англоязычные псевдонимы

Люди, сцена, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 07:40 Фото: pexels
Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, даже для производства мерча, если по состоянию на 1 марта их не зарегистрировали в Роспатенте, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина отметила, что предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к подобным ситуациям пока нет.

По предположению Акиншиной, риск для артистов, которые используют англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров заявил, что англицизмы, которые зафиксированы в Словаре иностранных слов Российской академии наук, можно будет использовать на вывесках и после вступления в силу языковых требований с 1 марта.

По его словам, новый закон обязывает оформлять все вывески, указатели и информационные таблички на русском языке, однако заимствованные слова, официально вошедшие в языковую норму, не подпадают под ограничения.

Ранее мы писали о том, что российская звезда влюбляет миллионы людей в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления
13:35, 07 февраля 2024
Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления
Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима
19:09, 07 августа 2023
Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима
Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ
21:17, 02 февраля 2024
Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
07:41, Сегодня
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
Дияр Нургожай оказался тяжелее своего соперника перед боем в UFC
07:05, Сегодня
Дияр Нургожай оказался тяжелее своего соперника перед боем в UFC
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
06:40, Сегодня
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
06:22, Сегодня
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: