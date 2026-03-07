Российским артистам могут запретить использовать англоязычные псевдонимы

Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, даже для производства мерча, если по состоянию на 1 марта их не зарегистрировали в Роспатенте, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина отметила, что предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к подобным ситуациям пока нет.

По предположению Акиншиной, риск для артистов, которые используют англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров заявил, что англицизмы, которые зафиксированы в Словаре иностранных слов Российской академии наук, можно будет использовать на вывесках и после вступления в силу языковых требований с 1 марта.

По его словам, новый закон обязывает оформлять все вывески, указатели и информационные таблички на русском языке, однако заимствованные слова, официально вошедшие в языковую норму, не подпадают под ограничения.

Ранее мы писали о том, что российская звезда влюбляет миллионы людей в Казахстан.