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Культура и шоу-бизнес

Екатерина Варнава о 40-летии: Время жить

Екатерина Варнава о 40-летие: Время жить, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:07 Фото: Instagram/kativarnava
Сегодня, 9 декабря 2024 года, российская телеведущая Екатерина Варнава отмечает юбилей. Актрисе театра и кино исполнилось 40 лет. Новостью об этом важном этапе в жизни она поспешила поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Экс-участница юмористического телевизионного шоу Comedy Woman разместила пост на странице в Instagram с нарезкой своих видео.

В описании к нему она оставила небольшую подпись:

"Сорокет! Вот сейчас самое время жить".

В последнее время Варнава часто подвергается критике из-за кардинальной смены имиджа.

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Хореограф даже отвечала хейтерам.

"Это странно, когда люди по фото ставят диагнозы. Ладно ко мне, но будьте добрее друг к другу. Сейчас в мире очень добра не хватает", – уточнила она.

Примечательно, что в праздничный день комментаторы оставляют лишь добрые послания.

  • Ты невероятная! Тот случай, когда и внешнее и внутренне – все слилось в гармонии прекрасного.
  • Роскошная наша, любимая, прекрасная, чудесная, невероятная Катя!
  • С новолетием, женщина-ураган! Только вперед! Это начало.
  • Легенда, просто легенда.
  • Катя! Будь самой счастливой на свете!
  • Поздравляю с лучшим из времен!

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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