В семье Баян Алагузовой оригинально отметили знаменательную дату

Казахстанская блогер, дочь продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек и ее муж Алишер Кайдаров отметили очередную годовщину брака, сообщает Zakon.kz.

9 марта их семье исполнилось 7 лет. В честь знаменательной даты муж Айсауле вручил ей оригинальный подарок.

"Семь лет совместной жизни называют еще шерстяной. Поэтому мой муж решил быть оригинальным и подарил мне покрывало, помимо кастрюль", – поделилась с фолловерами блогер.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Помимо этого, муж подарил девушке сумку, о которой Айсауле давно мечтала.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek