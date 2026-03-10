В семье Баян Алагузовой оригинально отметили знаменательную дату
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская блогер, дочь продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек и ее муж Алишер Кайдаров отметили очередную годовщину брака, сообщает Zakon.kz.
9 марта их семье исполнилось 7 лет. В честь знаменательной даты муж Айсауле вручил ей оригинальный подарок.
"Семь лет совместной жизни называют еще шерстяной. Поэтому мой муж решил быть оригинальным и подарил мне покрывало, помимо кастрюль", – поделилась с фолловерами блогер.
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Помимо этого, муж подарил девушке сумку, о которой Айсауле давно мечтала.
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Ранее Баян Алагузова показала, что подарил ей муж на 8 Марта.
