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В семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение

В семье Баян Алагузовой пополнение, дочь Алагузовой родила, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:42 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Блогер, старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек родила, сообщает Zakon.kz.

Об этом радостном событии рассказала Алагузова в Instagram.

"Счастье! Счастье! Счастье! Моя дочь в третий раз стала мамочкой! У нас родилась девочка!" – написала она.

Айсауле Бакытбек и Алишер Кайдаров поженились в марте 2019 года. Теперь они являются родителями трех дочек.

Отметим, что за несколько дней до родов Айсауле побывала в роддоме, но, как оказалось, "с ложной тревогой".

Сама Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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