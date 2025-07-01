Дочь Баян Алагузовой сменила место жительства

Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек переехала в Астану, чтобы больше не разлучаться с мужем, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек замужем за сыном известного казахстанского онколога Диляры Кайдаровой – Алишером. Супружеская пара воспитывает трех дочерей и до сих пор жила на два города: в Астане и Алматы, но теперь все изменилось.

"В этот раз прилетела в Астану с полным убеждением, что мы тут, дай Бог, надолго. Морально измоталась быть мысленно в двух городах одновременно, жить два дня в неделю с мужем и пять дней без. Семья должна быть вместе", – написала Айсауле в Threads.

Подписчики девушки поддержали ее мнение, что "семья на то и семья, что должна жить вместе и не расставаться".

Ранее Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями.