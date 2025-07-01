#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
519.64
609.23
6.62
Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой сменила место жительства

Знаменитости, семья, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 06:59 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек переехала в Астану, чтобы больше не разлучаться с мужем, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек замужем за сыном известного казахстанского онколога Диляры Кайдаровой – Алишером. Супружеская пара воспитывает трех дочерей и до сих пор жила на два города: в Астане и Алматы, но теперь все изменилось.

"В этот раз прилетела в Астану с полным убеждением, что мы тут, дай Бог, надолго. Морально измоталась быть мысленно в двух городах одновременно, жить два дня в неделю с мужем и пять дней без. Семья должна быть вместе", – написала Айсауле в Threads.

Подписчики девушки поддержали ее мнение, что "семья на то и семья, что должна жить вместе и не расставаться".

Ранее Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Вин Дизель заявил о возвращении Пола Уокера в "Форсаже-11"
Культура и шоу-бизнес
04:27, 01 июля 2025
Вин Дизель заявил о возвращении Пола Уокера в "Форсаже-11"
"Ирина Кайратовна" попала в эпицентр скандала
Культура и шоу-бизнес
02:59, 01 июля 2025
"Ирина Кайратовна" попала в эпицентр скандала
Врач раскрыла, как 71-летней Успенской удается сохранять молодость
Культура и шоу-бизнес
01:50, 01 июля 2025
Врач раскрыла, как 71-летней Успенской удается сохранять молодость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: