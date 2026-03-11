"Скорее всего, Турсынбек подарил": бывшая жена Кабатова получила 501 розу
Такой шикарный подарок на 8 Марта преподнесли 5 детей (3 дочери и 2 сына), которые родились в браке с юмористом Турсынбеком Кабатовым. Соответствующий ролик 9 марта 2026 года в Instagram опубликовала старшая наследница.
"Мы готовы подарить цветы всего мира за то, чтобы наша самая дорогая, самая прекрасная на свете, самая красивая, самая искренняя мама радовалась, восхищалась по-детски. Мама – наша светлая звезда, а также она наша простая, добрая и мудрая мама", – написала под публикацией Адеми Турсынбеккызы от себя и своих сестер и братьев.
Дочери и сыновья Мукановой подчеркнули, что счастливы быть детьми такой мамы, как она.
"Ваша улыбка для нас – солнце. Согреваясь этим солнечным светом, мы всегда будем рядом с вами. С праздником, мама! Обещаем жить так же замечательно, как вы нас учили, и быть счастливыми вместе. Пусть сбываются наши мечты, мамочка", – заключили дети.
Подписчики Молдир восхитились воспитанием ее детей и отметили, что с такими наследниками актриса точно выиграла эту жизнь. Не обошлось и без упоминания бывшего мужа Мукановой – некоторые осудили Кабатова, а другие и вовсе предположили, что букет экс-супруге через детей подарил именно он:
- "С такими детьми вы точно выиграли эту жизнь".
- "Наверное, спонсором был папа, чтобы дети порадовали маму".
- "Молдир, пусть это счастье будет долгим. Дай Бог, все будет прекрасно".
- "Дочка, где бы она ни была, всегда думает о родителях и как их порадовать".
- "Турсынбек сильно ошибся, очень сильно. На кого он променял такую женщину, детей".
- "Какая счастливая мама! Молдир, вы достойны. 501 белая роза – знак безграничной любви".
- "Вот бы Молдир встретила мужчину, похожего на Алагузова. Будьте счастливы. Вы – прекрасный человек".
- "Скорее всего, Турсынбек подарил, через детей. Вот увидите, в конце все равно будете вместе. Потом напишите, что я загадала правильно".
