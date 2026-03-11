#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Культура и шоу-бизнес

"Скорее всего, Турсынбек подарил": бывшая жена Кабатова получила 501 розу

продюсер Молдир Муканова, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:38 Фото: Instagram/moldir.mt
Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова на Международный женский день получила огромный букет из 501 белой розы, сообщает Zakon.kz.

Такой шикарный подарок на 8 Марта преподнесли 5 детей (3 дочери и 2 сына), которые родились в браке с юмористом Турсынбеком Кабатовым. Соответствующий ролик 9 марта 2026 года в Instagram опубликовала старшая наследница.

"Мы готовы подарить цветы всего мира за то, чтобы наша самая дорогая, самая прекрасная на свете, самая красивая, самая искренняя мама радовалась, восхищалась по-детски. Мама – наша светлая звезда, а также она наша простая, добрая и мудрая мама", – написала под публикацией Адеми Турсынбеккызы от себя и своих сестер и братьев.

Дочери и сыновья Мукановой подчеркнули, что счастливы быть детьми такой мамы, как она.

"Ваша улыбка для нас – солнце. Согреваясь этим солнечным светом, мы всегда будем рядом с вами. С праздником, мама! Обещаем жить так же замечательно, как вы нас учили, и быть счастливыми вместе. Пусть сбываются наши мечты, мамочка", – заключили дети.

Подписчики Молдир восхитились воспитанием ее детей и отметили, что с такими наследниками актриса точно выиграла эту жизнь. Не обошлось и без упоминания бывшего мужа Мукановой – некоторые осудили Кабатова, а другие и вовсе предположили, что букет экс-супруге через детей подарил именно он:

  • "С такими детьми вы точно выиграли эту жизнь".
  • "Наверное, спонсором был папа, чтобы дети порадовали маму".
  • "Молдир, пусть это счастье будет долгим. Дай Бог, все будет прекрасно".
  • "Дочка, где бы она ни была, всегда думает о родителях и как их порадовать".
  • "Турсынбек сильно ошибся, очень сильно. На кого он променял такую женщину, детей".
  • "Какая счастливая мама! Молдир, вы достойны. 501 белая роза – знак безграничной любви".
  • "Вот бы Молдир встретила мужчину, похожего на Алагузова. Будьте счастливы. Вы – прекрасный человек".
  • "Скорее всего, Турсынбек подарил, через детей. Вот увидите, в конце все равно будете вместе. Потом напишите, что я загадала правильно".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:38
Экс-супруга Кабатова показала, кто ей помогает пережить развод

Ранее мы писали, что подарок дочери Турсынбека Кабатова впечатлил российского артиста. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей
14:53, 07 ноября 2025
Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей
"Не теряла надежды": экс-супруга Турсынбека Кабатова намекнула, почему молчала о любовнице 14 лет
13:50, 04 ноября 2025
"Не теряла надежды": экс-супруга Турсынбека Кабатова намекнула, почему молчала о любовнице 14 лет
Экс-супруга Кабатова показала, кто ей помогает пережить развод
17:21, 10 ноября 2025
Экс-супруга Кабатова показала, кто ей помогает пережить развод
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: