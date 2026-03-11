"Скорее всего, Турсынбек подарил": бывшая жена Кабатова получила 501 розу

Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова на Международный женский день получила огромный букет из 501 белой розы, сообщает Zakon.kz.

Такой шикарный подарок на 8 Марта преподнесли 5 детей (3 дочери и 2 сына), которые родились в браке с юмористом Турсынбеком Кабатовым. Соответствующий ролик 9 марта 2026 года в Instagram опубликовала старшая наследница.

"Мы готовы подарить цветы всего мира за то, чтобы наша самая дорогая, самая прекрасная на свете, самая красивая, самая искренняя мама радовалась, восхищалась по-детски. Мама – наша светлая звезда, а также она наша простая, добрая и мудрая мама", – написала под публикацией Адеми Турсынбеккызы от себя и своих сестер и братьев.

Дочери и сыновья Мукановой подчеркнули, что счастливы быть детьми такой мамы, как она.

"Ваша улыбка для нас – солнце. Согреваясь этим солнечным светом, мы всегда будем рядом с вами. С праздником, мама! Обещаем жить так же замечательно, как вы нас учили, и быть счастливыми вместе. Пусть сбываются наши мечты, мамочка", – заключили дети.

Подписчики Молдир восхитились воспитанием ее детей и отметили, что с такими наследниками актриса точно выиграла эту жизнь. Не обошлось и без упоминания бывшего мужа Мукановой – некоторые осудили Кабатова, а другие и вовсе предположили, что букет экс-супруге через детей подарил именно он:

"С такими детьми вы точно выиграли эту жизнь".

"Наверное, спонсором был папа, чтобы дети порадовали маму".

"Молдир, пусть это счастье будет долгим. Дай Бог, все будет прекрасно".

"Дочка, где бы она ни была, всегда думает о родителях и как их порадовать".

"Турсынбек сильно ошибся, очень сильно. На кого он променял такую женщину, детей".

"Какая счастливая мама! Молдир, вы достойны. 501 белая роза – знак безграничной любви".

"Вот бы Молдир встретила мужчину, похожего на Алагузова. Будьте счастливы. Вы – прекрасный человек".

"Скорее всего, Турсынбек подарил, через детей. Вот увидите, в конце все равно будете вместе. Потом напишите, что я загадала правильно".

