#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.09
577.34
6.41
Культура и шоу-бизнес

"С днем рождения": подарок дочери Турсынбека Кабатова впечатлил российского артиста

блогер Айым Амангали, рэп-исполнитель Мот, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 20:22 Фото: Instagram/_aiymai.t, Instagram/mmott23
Казахстанская блогерша и хореограф Айым Амангали поздравила российского музыканта и певца Мота (настоящее имя – Матвей Мельников) с днем рождения. В качестве подарка девушка исполнила танцевальный тренд под песню артиста "Как к себе домой", сообщает Zakon.kz.

Роликом дочь Турсынбека Кабатова поделилась в своем Instagram 3 марта 2026 года.

"Мот, с днем рождения", – написала под публикацией Айым.

Подписчики восхитились танцем Амангали:

  • "Классно!"
  • "Прекрасно!"
  • "Уау, как круто!"
  • "Мот залил к себе в Stories!"

Мота танец Айым тоже впечатлил, и он репостнул его к себе в Stories.

Фото: Instagram/mmott23

23 февраля 2026 года казахстанский хореограф Анель Калиева зажгла под трек Мота и тоже попала к нему в Stories.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 20:22
"Спасите ее мужа": российский музыкант Мот откликнулся на видео казахстанки

Также мы писали 24 февраля, что Мот обратился к Казахстану и сообщил радостную новость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанский хореограф зажгла под трек Мота и попала к нему в Stories
17:21, 24 февраля 2026
Казахстанский хореограф зажгла под трек Мота и попала к нему в Stories
Известный российский рэпер обратился к Казахстану и сообщил радостную новость
11:58, 24 февраля 2026
Известный российский рэпер обратился к Казахстану и сообщил радостную новость
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
18:43, 13 января 2025
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Сарыарка" разгромила "Горняк" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
21:20, Сегодня
"Сарыарка" разгромила "Горняк" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Арман Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам
21:02, Сегодня
Арман Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
20:32, Сегодня
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
Причины задержки строительства стадиона на 35 тысяч мест разъяснили в Шымкенте
20:04, Сегодня
Причины задержки строительства стадиона на 35 тысяч мест разъяснили в Шымкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: