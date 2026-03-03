"С днем рождения": подарок дочери Турсынбека Кабатова впечатлил российского артиста

Казахстанская блогерша и хореограф Айым Амангали поздравила российского музыканта и певца Мота (настоящее имя – Матвей Мельников) с днем рождения. В качестве подарка девушка исполнила танцевальный тренд под песню артиста "Как к себе домой", сообщает Zakon.kz.

Роликом дочь Турсынбека Кабатова поделилась в своем Instagram 3 марта 2026 года.

"Мот, с днем рождения", – написала под публикацией Айым.

Подписчики восхитились танцем Амангали:

"Классно!"

"Прекрасно!"

"Уау, как круто!"

"Мот залил к себе в Stories!"

Мота танец Айым тоже впечатлил, и он репостнул его к себе в Stories.

Фото: Instagram/mmott23

23 февраля 2026 года казахстанский хореограф Анель Калиева зажгла под трек Мота и тоже попала к нему в Stories.

