"Он что, наш местный Тимати?": третий брак Абильмансура Серикова обсуждают в Казнете
Пара официально зарегистрировала отношения и получила свидетельство о заключении брака.
"Новая глава моей жизни", – подписала публикацию Узакбаева 10 марта 2026 года.
Новость о третьей женитьбе актера вызвала бурную реакцию в Сети. Мнения пользователей разделились: одни критически отнеслись к непостоянству артиста, другие пожелали паре счастья.
- Очередная "со мной он изменится".
- Если человек не смог построить отношения с первой женой, не знаю, получится ли теперь. Девушки, зачем вы так себя не цените?
- Он что, наш местный Тимати?
- Ой-бай, неужели других парней не нашлось?
Впрочем, некоторые все же поддержали молодоженов добрыми словами.
- Будьте счастливы, дорогая!
- Поздравляю, Гулек! Пусть ваше счастье будет вечным.
- Классная пара!
Добавим, что Абильмансур Сериков со своей первой супругой Фаризой Ешановой развелся семь лет назад. Фариза также является представительницей творческой среды – по профессии она актриса театра и кино. От первого брака у Абильмансура Серикова подрастают двое сыновей.
