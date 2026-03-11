"Он что, наш местный Тимати?": третий брак Абильмансура Серикова обсуждают в Казнете

Сын популярного казахстанского актера Абунасыра Серикова – Абильмансур – связал себя узами брака в третий раз. Об этом сообщила его супруга Гулия Узакбаева на своей странице в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Пара официально зарегистрировала отношения и получила свидетельство о заключении брака.

"Новая глава моей жизни", – подписала публикацию Узакбаева 10 марта 2026 года.

Новость о третьей женитьбе актера вызвала бурную реакцию в Сети. Мнения пользователей разделились: одни критически отнеслись к непостоянству артиста, другие пожелали паре счастья.

Очередная "со мной он изменится".

Если человек не смог построить отношения с первой женой, не знаю, получится ли теперь. Девушки, зачем вы так себя не цените?

Он что, наш местный Тимати?

Ой-бай, неужели других парней не нашлось?

Впрочем, некоторые все же поддержали молодоженов добрыми словами.

Будьте счастливы, дорогая!

Поздравляю, Гулек! Пусть ваше счастье будет вечным.

Классная пара!

Добавим, что Абильмансур Сериков со своей первой супругой Фаризой Ешановой развелся семь лет назад. Фариза также является представительницей творческой среды – по профессии она актриса театра и кино. От первого брака у Абильмансура Серикова подрастают двое сыновей.

