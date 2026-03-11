#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Культура и шоу-бизнес

"Он что, наш местный Тимати?": третий брак Абильмансура Серикова обсуждают в Казнете

Абильмансур Сериков женился в третий раз, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 22:27 Фото: Instagram/gmaksatovnaa
Сын популярного казахстанского актера Абунасыра Серикова – Абильмансур – связал себя узами брака в третий раз. Об этом сообщила его супруга Гулия Узакбаева на своей странице в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Пара официально зарегистрировала отношения и получила свидетельство о заключении брака.

"Новая глава моей жизни", – подписала публикацию Узакбаева 10 марта 2026 года.

Новость о третьей женитьбе актера вызвала бурную реакцию в Сети. Мнения пользователей разделились: одни критически отнеслись к непостоянству артиста, другие пожелали паре счастья.

  • Очередная "со мной он изменится".
  • Если человек не смог построить отношения с первой женой, не знаю, получится ли теперь. Девушки, зачем вы так себя не цените?
  • Он что, наш местный Тимати?
  • Ой-бай, неужели других парней не нашлось?

Впрочем, некоторые все же поддержали молодоженов добрыми словами.

  • Будьте счастливы, дорогая!
  • Поздравляю, Гулек! Пусть ваше счастье будет вечным.
  • Классная пара!

Добавим, что Абильмансур Сериков со своей первой супругой Фаризой Ешановой развелся семь лет назад. Фариза также является представительницей творческой среды – по профессии она актриса театра и кино. От первого брака у Абильмансура Серикова подрастают двое сыновей.

Ранее мы писали, что Макпал Исабекова опубликовала загадочный пост. В нем певица заявила, что не будет много говорить, а будет петь. Артистка добавила, что песни расскажут, чем она дышит, о чем сожалеет, как радуется.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Мама Кайрата Нуртаса высказалась о браке и чувствах после интервью супруга
01:10, 12 марта 2026
Мама Кайрата Нуртаса высказалась о браке и чувствах после интервью супруга
Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями
01:53, 01 августа 2024
Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями
Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете
15:59, 28 сентября 2023
Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: