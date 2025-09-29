#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Культура и шоу-бизнес

"Не опять, а снова": Казнет обрушился с критикой на Даурена Айдаркулова за третью свадьбу

Даурен Айдаркулов , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 11:09 Фото: Instagram/daurenaidarkulov
Казахстанский актер Даурен Айдаркулов решил поделиться счастьем и объявил о своей третьей свадьбе. Правда, аудитория шоумена вместо поздравлений отреагировала критикой и многочисленными укорами, сообщает Zakon.kz.

Так, 28 сентября 2025 года Айдаркулов разместил серию фотографий с избранницей из мечети. Однако разглашать детали артист не пожелал нужным.

"Я женился. АльхамдулиЛлях!" – кратко гласит подпись под снимками.

Впрочем, не все разделили радость этого события. По данным из социальных сетей, можно понять осуждения пользователей.

В первом браке, который состоялся в 2008 году, у супругов родились трое детей. В 2016 году Айдаркулов женился на экс-солистке "КешYOU" Акботе Сейтмагамбет. В этом браке у Айдаркулова родились еще двое детей.

  • Не опять, а снова.
  • Надо бы вам с Тимати объяснить, что в этой жизни надо только один раз жениться. Не обязательно жениться на каждой.
  • Сколько раз можно жениться, от хороших мужей жены не уходят.
  • Тимати 2.0.
  • Опять?
  • Если мужчина не может взять ответственность за женщину и за семью, зачем сотый раз жениться?! Чтоб опять разбить душу очередной девушки, жаль ее! Еще везде оставляет своих детей, ужас просто!
  • Странный человек, – пишут комментаторы.

Стоит отметить, что в одном из интервью актер признавался, что выбирает жену, обращая внимание на красоту, родословную, положение и самое главное – веру. Уже тогда он говорил, что хотел бы, чтобы его третьей супругой стала девушка в хиджабе.

Ранее мы рассказывали, что российский композитор 65-летний Игорь Николаев презентовал новую песню. Артист поделился с аудиторией небольшим отрывком клипа, премьера которого состоится 2 октября 2025 года. Вместо радужных комплиментов поклонники оставляют критические замечания. Многие вспоминают экс-жену Наташу Королёву. Есть и те, кто пытается встать на сторону молодой Проскуряковой, но их очень мало.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Первый снег выпал в Костанае
09:34, Сегодня
Первый снег выпал в Костанае
Елена Рыбакина стала первой целью амбициозной теннисистки
08:40, Сегодня
Елена Рыбакина стала первой целью амбициозной теннисистки
Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"
07:40, Сегодня
Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: