Известный казахстанский холостяк вышел на связь с поклонниками
Фото: Instagram/dimashadilet
Бизнесмен, блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет сегодня, 16 мая 2025 года, вернулся в Instagram, сообщает Zakon.kz.
29-летний холостяк опубликовал серию своих снимков, сделанных в Дубае.
"Давно не виделись, почти 2 месяца. Как у всех дела?" – написал Димаш, обращаясь к подписчикам.
В основном возвращению Адилета несказанно были рады фолловерши. Некоторые из них отметили, что их кумир постройнел, и напомнили, что ему 17 мая исполнится 30 лет:
- "Постройнел".
- "Рада вас видеть".
- "Рады вам! Образ топ!"
- "Худшие 2 месяца в моей жизни".
- "Завтра у вас и у моей дочи день рождения. Дай Аллах ей быть такой же успешной, как вы".
- "Только на днях задавалась вопросом, я вроде не отписывалась от Димаша. Оказывается, это вас не было".
В январе 2025 года внезапный коллаб Димаша Адилета и Zheka Fatbelly ошеломил Казнет.
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