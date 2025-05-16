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Культура и шоу-бизнес

Известный казахстанский холостяк вышел на связь с поклонниками

Известный казахстанский холостяк вышел на связь с поклонниками, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:17 Фото: Instagram/dimashadilet
Бизнесмен, блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет сегодня, 16 мая 2025 года, вернулся в Instagram, сообщает Zakon.kz.

29-летний холостяк опубликовал серию своих снимков, сделанных в Дубае.

"Давно не виделись, почти 2 месяца. Как у всех дела?" – написал Димаш, обращаясь к подписчикам.

В основном возвращению Адилета несказанно были рады фолловерши. Некоторые из них отметили, что их кумир постройнел, и напомнили, что ему 17 мая исполнится 30 лет:

  • "Постройнел".
  • "Рада вас видеть".
  • "Рады вам! Образ топ!"
  • "Худшие 2 месяца в моей жизни".
  • "Завтра у вас и у моей дочи день рождения. Дай Аллах ей быть такой же успешной, как вы".
  • "Только на днях задавалась вопросом, я вроде не отписывалась от Димаша. Оказывается, это вас не было".

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:17
Новый пост одного из самых завидных холостяков Казахстана вызвал вопросы

В январе 2025 года внезапный коллаб Димаша Адилета и Zheka Fatbelly ошеломил Казнет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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