"Это не ИИ": Клава Кока показала опасные съемки клипа в Казахстане
Фото: Instagram/klavacoca
Не так давно стало известно, что российская певица Клава Кока снимала клип на песню под названием "Сто шагов назад" в Казахстане. Артистка уточняла, что команда специально ехала туда ради необычных локаций, сообщает Zakon.kz.
Пустынные и скалистые ландшафты рядом с Актау вызвали небывалый интерес у зрителей.
Однако многие решили, что исполнительница хита "Покинула чат" использовала искусственный интеллект для создания атмосферных видео.
13 марта Кока показала часть процесса съемок и продемонстрировала опасную работу с огнем. Знаменитость также ставила шуточную подпись в описании к видео:
"Ладно, это последнее видео про ИИ. P.S. Не повторять, работала самая профессиональная команда".
- Опасная! Это самый крутой момент из клипа.
- Как круто.
- Из нейронного только связи.
- Обожаю.
- Это топ, – ответили ей пользователи Сети.
