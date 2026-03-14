"Саша просто огонь": соцсети обсуждают эфир казахстанца и Игоря Крутого
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Творческий тандем известного композитора Игоря Крутого и казахстанского певца Александра Лима, более известного как Alex Lim, продолжает радовать многочисленную аудиторию их поклонников, сообщает Zakon.kz.
На этот раз знаменитости совместно посетили эфир на радио.
"Заглянули с Алексом на душевные посиделки. Говорили о главном – о жизни и о музыке, которая лечит и вдохновляет", – отметил Крутой в описании к видео.
- Какие вы классные, позитивные, добрые и без понтов! Так держать!
- Какие же вы классные! А шуточки!
- От вас обоих столько позитива!
- Как приятно на вас смотреть, такие веселые, позитивные! От вас веет добротой, широтой. Будьте всегда такими! И ждем от вас еще хороших песен!
- Очень красивая песня, а Саша просто огонь. Спасибо вам за хорошую музыку, – пишут пользователи Сети после просмотра.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript