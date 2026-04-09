Культура и шоу-бизнес

Умер 35-летний актер из "Игры престолов" Майкл Патрик

умер актер Майкл Патрик, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 18:21 Фото: Instagram/michaelpatrick314
Ирландский актер Майкл Патрик, известный по эпизодической роли бунтовщика в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 35 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Irish Times, актер был госпитализирован 30 марта. Он много лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом – неизлечимым заболеванием нервной системы и в последние годы передвигался на инвалидной коляске.

"Словами невозможно передать, насколько разбиты наши сердца. Не раз говорили, что Мик был вдохновением для всех, кому посчастливилось его знать – не только в последние годы болезни, но и на протяжении всей жизни. Он прожил ее максимально полно. Радость, щедрость души, заразительный смех. Настоящий титан – рыжеволосый человек с огромным сердцем. Мы бесконечно благодарны каждому, кто поддерживал нас все эти годы. Мик любил эту цитату Брендана Биэна, и сейчас она кажется особенно уместной: "Самое важное в жизни – это поесть, выпить и чтобы тебя кто-то любил". Поэтому не усложняйте. Ешьте. Пейте. Любите", – написала в Instagram супруга актера Наоми.

Помимо "Игры престолов", Патрик снимался в проектах "Криптон", "Смерть и соловьи" и "Голкипер".

Ранее сообщалось, что умерла актриса из "Секретных материалов" и "Скорой помощи" Ди Фриман.

