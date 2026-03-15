Хюррем из "Великолепного века" рассказала о жизни после сериала

Королева турецких драм, звезда "Великолепного века" 43-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась подробностями реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

Актриса стала героиней нового выпуска шоу ALEKÓ In My Bag, где знаменитости показывают содержимое своей сумки и рассказывают о привычках, карьере и личной жизни.

В ходе интервью ведущий спросил у нее о сериале "Великолепный век", о его главной женской героине, о том, почему Мерьем покинула проект и как бы она поступила сегодня, о материнстве и вдохновении, а так же о том, почему актриса одинока, чего она ждет от новой любви и что думает о русских мужчинах.

За три сезона Хюррем-султан успела влюбить в себя всю русскоязычную аудиторию, но внезапно покинула сериал, оставив поклонников в замешательстве. Мерьем заменили на более взрослую актрису Вахиде Перчин. В шоу "Aleko in my bag" актриса назвала причину паузы в карьере.

"Я тогда была беременна Ларой, ей сейчас 12 лет. Конечно, ко всему прочему, к тому моменту я уже выгорела: беременность, выгорание, потеря себя как личности и как актрисы – в таких условиях не лучшим решением было продолжать сниматься", – рассказала актриса в беседе с Алеко.

Мерьем также отметила, что конфликтов на почве финансов у неё с продюсерами сериала не было, они до сих пор дружат. Оглядываясь назад, актриса добавила, что сейчас бы не "сбежала", а нашла способ уладить жизненные проблемы и остаться в проекте.

Говоря о материнстве Узерли призналась, что главной частью ее жизни остаются дети. По словам актрисы, именно материнство помогло ей по-новому взглянуть на карьеру и научило расставлять приоритеты. Она подчеркнула, что старается уделять семье максимум времени, даже при плотном рабочем графике.

"Мои дети – это мой центр и моя самая большая любовь. Все, что я делаю, я делаю с мыслью о них", – отметила актриса.

На вопрос о славе после "Великолепного века" актриса призналась, что мировая популярность после роли Хюррем стала для нее одновременно подарком и испытанием.

"Эта роль изменила мою жизнь. Она подарила мне невероятную любовь зрителей по всему миру", – рассказала Узерли.

При этом актриса призналась, что временами ей приходилось делать паузы в работе, чтобы восстановиться и сохранить внутренний баланс. Узерли подчеркнула, что сегодня для нее важнее всего спокойствие и искренность.

"С возрастом я стала лучше понимать себя и меньше зависеть от мнения других людей", – сказала актриса.

Также стало известно, что актриса родилась и выросла в Германии, но имеет турецкие корни. В школе она изучала русский язык, но сейчас его уже забыла.

"Я умею читать по-русски, но к сожалению, не понимаю о чем написано", – призналась актриса в интервью.

