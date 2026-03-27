Мир

Звезду сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел задержали в стамбульском аэропорту

Ханде Эрчел арест Стамбул Турция, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 21:53 Фото: Instagram/handemiyy
Турецкую актрису Ханде Эрчел, объявленную в розыск по подозрению в употреблении наркотиков, задержали в аэропорту Стамбула, передает Zakon.kz.

Как отмечает 27 марта 2026 года газета Cumhuriyet, звезду сериала "Постучись в мою дверь" отвезли в управление судмедэкспертизы для сдачи тестов на наркотики.

"Известная актриса Ханде Эрчел вернулась в пятницу в Стамбул. Ее задержали в аэропорту, она уже дала показания в суде", – говорится в сообщении.

По информации газеты Sözcü, задержанный по тому же делу бизнесмен Хакан Сабанджи заявил, что ни он, ни Ханде Эрчел никогда не употребляли наркотики.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция провела очередной антинаркотический рейд, во время которого задержала 14 человек. Среди фигурантов дела не только бизнесмен Хакан Сабанджи, которого называют возлюбленным актрисы, но и его родственник Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан и бывшая модель Гюзиде Дуран.

Также в списке задержанных бывший президент футбольного клуба "Бешикташ" Фикрет Орман и экс-глава "Галатасарая" Бурак Эльмас.

Хакан и Керим Сабанджи могли быть VIP-гостями вечеринок на Босфоре с участием наркотиков и проституции. Эти мероприятия, как утверждается, организовывал скрывающийся от правосудия бизнесмен Касым Гарипоглу.

Канат Болысбек
