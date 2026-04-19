Григорий Лепс планирует взять на воспитание детей из детского дома
Российский эстрадный певец Григорий Лепс заявил о намерении взять на воспитание детей из детского дома, сообщает Zakon.kz.
РИА Новости он рассказал, что планирует усыновить двоих детей, а при возможности – троих.
"Подниму всех. Места у меня много… Я дам им свою фамилию и отчество", – заявил артист.
Лепс также сообщил, что процесс усыновления может занять около трех-четырех месяцев.
"Думаю, мне доверят", – добавил артист.
У Григория Лепса четверо официально признанных детей от двух браков. От брака со Светланой Дубинской у него дочь Инга, а от союза с Анной Шаплыковой – дочери Ева и Николь, а также сын Иван.
Ранее Лепс растрогал фанатов редкими кадрами с 90-летней мамой.
