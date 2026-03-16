Женщина может простить, но не забыть: закулисье клипа Исабековой тронуло фанатов
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова показала, как снимался новый клип на песню "Оңалды", сообщает Zakon.kz.
Несколько роликов она опубликовала в Instagram, призвав поклонников поддержать ее комментариями.
"Женщина может простить предательство, но не забыть…" – подписала один из последних постов артистка.
Фанаты оказались в восторге от нового формата, который они увидели к клипе:
– Обожаю! Достучались прямо в сердце.
– Такой другой формат...
– Легенда вернулась! Мы так скучали по вашему творчеству, Макпал. Ждем сольный концерт! Поддержим обязательно! Я уверена, что вы соберете целый стадион!
– Текст песни очень красивый и гармоничный.
Ранее Исабекова объявила о разводе, выпустила новый клип и получила реакцию от своих поклонников.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript