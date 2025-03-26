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Культура и шоу-бизнес

Макпал Исабекова заинтриговала фанатов грустной историей

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 02:59 Фото: Instagram/makosyai
Знаменитая казахстанская певица Макпал Исабекова привлекла внимание своих подписчиков новым видео, сообщает Zakon.kz.

Она публиковала видео в Instagram, в котором звезда и экс-солист группы Rin'Go Батыр Байназаров исполняют роль двух молодых людей, которые очень сильно любили друг друга, но по каким-то причинам расстались.

На фоне звучит песня французской певицы Desireless "Voyage, Voyage".

Макпал Исабекова обратилась к своим подписчикам с неожиданным вопросом.

"Как вы видите продолжение? Пишите в комментариях", – написала она.

За короткое время пост набрал несколько тысяч лайков и восторженных комментариев.

Ранее певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца.

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Аксинья Титова
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