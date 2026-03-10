#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"В феврале нас развели": Макпал Исабекова сделала неожиданное признание

певица Макпал Исабекова, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:35 Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова объявила о разводе, выпустила новый клип и получила реакцию от своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеведущей Динаре Сатжан, которое вышло 7 марта 2026 года, 41-летняя певица призналась, что больше года находится в свободном статусе.

"Никак он меня не поздравил (с 14 февраля, с Днем всех влюбленных. – Прим. ред.). Мы с ним не разговариваем. Я даже не знаю, как это сказать, если честно. Это оказалось намного сложнее, чем мне представлялось. Мы с ним в разводе. Официально, уже год. В прошлом году в феврале нас развели. И жаль, и не жаль", – сказала Исабекова.

Также она объяснила, почему дата 14 февраля стала для нее символичной.

"Знаете, очень символично, Динар, на самом деле, потому что все мои какие-то большие события в жизни, как беременность первая, то, что я получила предложение руки и сердца, это все было 14 февраля. То есть 14 февраля я получила предложение руки и сердца. 14 февраля я объявила своим подписчикам в Instagram, в социальных сетях о том, что я беременна на сына. 14 февраля я объявила, что беременна на дочь. И 14 февраля я объявляю о том, что я уже в статусе свободной женщины", – поделилась Макпал.

А накануне, 9 марта, певица порадовала своих фанатов выходом нового клипа на песню "Оңалдың" ("Ты оправился"). Новая композиция заканчивается словами: "Ты оправился, а что осталось мне?"

Признание о разводе, слова песни и клип тронули поклонников Исабековой. Они поздравили своего кумира с возвращением и пожелали ей успехов:

  • "Настоящие певицы возвращаются".
  • "Скрипка играет, как плачет... Очень красиво".
  • "Пожалуйста, Макпал, не плачь. От всего сердца желаю тебе счастья".
  • "Макпал, песня – огонь! Алга, дерзайте! Жду ваш сольный концерт в Алматы".
  • "Макпал, вы – шедевр, талантище! Пусть у вас все будет прекрасно. Я вас слушаю с "Суперстара" и слушаю всегда".
  • "Такие произведения прямо в душу, которые рождаются из боли, из прожитого, из жизненных перипетий и опыта".
  • "Как я скучала по ней и ее песням. Я тоже стала мамой за эти 4 года дважды. Как я ее понимаю после интервью. Все прямо в сердце".
  • "С возвращением, Макпал! Песня нравится, переслушиваю по несколько раз! Все будет хорошо! Здоровья вам и вашим детям. Ждем много новых песен и сольного концерта. Обязательно приду".
  • "Макпал, знайте, мы с вами, ваш зритель ждет и ценит вас! Вы – бесценна! Вы – бриллиант! Чтобы вы не сделали, вам все можно, ведь мы все первый раз живем эту жизнь. Это замечательно, что делитесь с обществом, вы умница, алга!"
  • "Жаным. Когда я услышала, что она развелась, у меня сердце защемило. Теперь понимаю, вот что я чувствовала! Раньше, когда смотрела ее Stories, в ее глазах будто была какая-то грусть. Макпал, все будет хорошо. Пусть твое творчество только растет. Пусть и удача тебе улыбается. Ты еще обязательно встретишь своего человека".

"Я пела с легендой!": Макпал Исабекова поделилась эмоциями после концерта Розы Рымбаевой

Ранее мы писали, что Макпал Исабекова опубликовала загадочный пост. В нем певица заявила, что не будет много говорить, а будет петь. Артистка добавила, что песни расскажут, чем она дышит, о чем сожалеет, как радуется.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
