От Алматы до студии Игоря Крутого: певица из Азербайджана раскрыла коллаборацию с легендой
Фото: ВКонтакте/Roza Zergerli
Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли в начале 2026 года специально прилетала в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Теперь же артистка порадовала фанатов новостью о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.
16 марта 2026 года исполнительница хита Istedim обратилась с благодарностью к армии поклонников и отметила, что ничего бы не получилось в творчестве без поддержки.
"Наши любимые, все так прекрасно… но без вас – никак. Наша любимая аудитория, именно вы вдохновляете нас творить, снимать и делиться каждым моментом", – написала актриса.
Она также предложила отгадать название совместного творения с Крутым и оставила несколько вариантов.
"Как вы думаете, как будет называться? 1. Это любовь. 2. Кино. 3. Мне все равно. Спасибо, что вы с нами. Без вас этого всего просто не было!" Роза Зергерли
- Может, под номером 3?
- Что бы не было, будет волшебно! Игорь Крутой – легенда, мой кумир детства.
- Все вместе.
- Красавица.
- Нас ждет что-то совершенно шикарное.
- Игорь Крутой – выдающийся композитор, желаю вам успехов.
- Украшение в любом обществе! Какая роскошная.
- Как бы ни называлось ваше новое творение – это будет круто и шедеврально. Мы в предвкушении и ожидании чуда от Розы и маэстро, – отмечают пользователи Сети после просмотра.
Не так давно мы писали, что Зергерли приготовила дуэт с российским артистом Стасом Михайловым.
