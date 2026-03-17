Культура и шоу-бизнес

От Алматы до студии Игоря Крутого: певица из Азербайджана раскрыла коллаборацию с легендой

Роза Зергерли, певица, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 11:41 Фото: ВКонтакте/Roza Zergerli
Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли в начале 2026 года специально прилетала в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Теперь же артистка порадовала фанатов новостью о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2026 года исполнительница хита Istedim обратилась с благодарностью к армии поклонников и отметила, что ничего бы не получилось в творчестве без поддержки.

"Наши любимые, все так прекрасно… но без вас – никак. Наша любимая аудитория, именно вы вдохновляете нас творить, снимать и делиться каждым моментом", – написала актриса.

Она также предложила отгадать название совместного творения с Крутым и оставила несколько вариантов.

"Как вы думаете, как будет называться? 1. Это любовь. 2. Кино. 3. Мне все равно. Спасибо, что вы с нами. Без вас этого всего просто не было!" Роза Зергерли
  • Может, под номером 3?
  • Что бы не было, будет волшебно! Игорь Крутой – легенда, мой кумир детства.
  • Все вместе.
  • Красавица.
  • Нас ждет что-то совершенно шикарное.
  • Игорь Крутой – выдающийся композитор, желаю вам успехов.
  • Украшение в любом обществе! Какая роскошная.
  • Как бы ни называлось ваше новое творение – это будет круто и шедеврально. Мы в предвкушении и ожидании чуда от Розы и маэстро, – отмечают пользователи Сети после просмотра.

Не так давно мы писали, что Зергерли приготовила дуэт с российским артистом Стасом Михайловым.

