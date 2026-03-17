Культура и шоу-бизнес

Зендея прокомментировала снимки своей свадьбы с Томом Холландом

Голивудская актриса , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 19:53
Американская актриса Зендея опровергла слухи о своей свадьбе с Томом Холландом, после того как в социальных сетях появились якобы свадебные фотографии пары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Rolling Stone, Зендея не раскрыла, действительно ли она тайно вышла замуж, но подтвердила, что завирусившиеся снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта.

"Многие в них поверили. Мне говорили: "Ваши свадебные фотографии потрясающие", а я отвечала, что они не настоящие", – рассказала актриса.

Она отметила, что некоторые друзья и знакомые приняли ИИ-изображения за реальность и даже обиделись, что их не пригласили на торжество.

О помолвке Холланда и Зендеи стало известно 1 октября, когда актер назвал звезду сериала "Эйфория" своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", где Холланд сыграл главного героя, а Зендея – его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон.

Ранее мы сообщали, что Хюррем из "Великолепного века" рассказала о жизни после сериала.

Асель Аукешева
