Зендея прокомментировала снимки своей свадьбы с Томом Холландом

Американская актриса Зендея опровергла слухи о своей свадьбе с Томом Холландом, после того как в социальных сетях появились якобы свадебные фотографии пары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Rolling Stone, Зендея не раскрыла, действительно ли она тайно вышла замуж, но подтвердила, что завирусившиеся снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта.

"Многие в них поверили. Мне говорили: "Ваши свадебные фотографии потрясающие", а я отвечала, что они не настоящие", – рассказала актриса.

Она отметила, что некоторые друзья и знакомые приняли ИИ-изображения за реальность и даже обиделись, что их не пригласили на торжество.

О помолвке Холланда и Зендеи стало известно 1 октября, когда актер назвал звезду сериала "Эйфория" своей невестой. Артисты познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", где Холланд сыграл главного героя, а Зендея – его одноклассницу Мишель Джонс Уотсон.

Ранее мы сообщали, что Хюррем из "Великолепного века" рассказала о жизни после сериала.