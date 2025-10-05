Зендея и Том Холланд усилили личную охрану

Голливудской паре пришлось повысить меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Актеры являются одной из самых популярных пар в мире, но чрезмерная известность приносит им не только любовь фанатов, но и переживания за свои жизни. По данным International Business Times, сейчас Зен и Тому пришлось усилить охрану.

Теперь они тратят на собственную безопасность около 40 тыс. долларов в месяц. Причиной такого решения стала навязчивость некоторых людей, которые приходят к дому пары в том городе, где сейчас идут съемки четвертой части фильма "Человек-паука".

september 30th vs october 1st #SpiderMan pic.twitter.com/O0dtMV6ocG — Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) October 1, 2025

"Знаменитостям всегда нужно быть начеку, ведь они действительно слишком часто сталкиваются с маниакальным преследованием и даже проникновением в их недвижимость", – говорится в публикации.

