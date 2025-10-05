#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Зендея и Том Холланд усилили личную охрану

Зендея и Том Холланд на съемках Человека-паука, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 04:40 Фото: Instagram/tomholland2013
Голливудской паре пришлось повысить меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Актеры являются одной из самых популярных пар в мире, но чрезмерная известность приносит им не только любовь фанатов, но и переживания за свои жизни. По данным International Business Times, сейчас Зен и Тому пришлось усилить охрану.

Теперь они тратят на собственную безопасность около 40 тыс. долларов в месяц. Причиной такого решения стала навязчивость некоторых людей, которые приходят к дому пары в том городе, где сейчас идут съемки четвертой части фильма "Человек-паука".

"Знаменитостям всегда нужно быть начеку, ведь они действительно слишком часто сталкиваются с маниакальным преследованием и даже проникновением в их недвижимость", – говорится в публикации.

Также многие считают, что 17-летняя дочь Николь Кидман получает приглашения на модные дефиле благодаря известным родителям и что у нее нет необходимых внешних данных.

Фото Алия Абди
Алия Абди
