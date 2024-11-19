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Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву

Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 13:48 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, который недавно провел юбилейные концерты, продолжает делиться фрагментами. Сегодня, 19 ноября 2024 года, он опубликовал кадры с коллегой Валерием Леонтьевым, сообщает Zakon.kz.

Крутой поблагодарил Леонтьева за то, что он был рядом во время юбилейных концертов, назвав его другом.

"Валерий Леонтьев. "Занавес" (музыка – И. Крутой, стихи – И. Резник). Какое счастье, когда на твоем юбилейном авторском вечере звучит музыка в исполнении такого певца, как Валерий Леонтьев… Сколько уважения у меня к этому человеку, преклонения перед его талантом музыкальным и человеческим, сколько радости от общения и совместного музицирования… Валерик, дорогой, спасибо за то, что прилетел и был рядом со мной эти два дня, потому что находиться с тобой на одной сцене – огромная честь и привилегия! Будь здоров и счастлив, мой дорогой друг! Люблю и очень уважаю!", – написал Игорь, обращаясь к Валерию.

В свою очередь подписчики пианиста назвали Леонтьева легендой на века, а также не оставили без комплиментов Крутого:

  • "Мурашки! Леонтьев – это эпоха!"
  • "Валерий Леонтьев – это легенда! Я очень его люблю, уважаю. Была на его концерте (давно)".
  • "Знаете, Игорь Яковлевич, вы удивительным образом заражаете своей любовью, что мы на всех ваших друзей смотрим вашими глазами... А Валерий Леонтьев – это что-то очень большое и настоящее! Артист с большой буквы..."
  • "Маэстро, дорогой, живите долго, творите, радуйтесь и радуйте нас, зрителей! Пусть окружают и впредь вас лучшие из лучших! Валерий Леонтьев – это легенда на века! Все здесь совпало: исполнение, музыка, слова… Шедевр! Браво!"

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