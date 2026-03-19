Новый День Конституции станет красным днем календаря в Казахстане

Фото: akorda.kz

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 19 марта 2026 года на брифинге в Сенате сообщила, что день проведения референдума по новой Конституции будет объявлен государственным праздником и станет выходным, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что новая Конституция, принятая на референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года. "В самом тексте Конституции уже предусмотрено, что день проведения референдума будет объявлен государственным праздником, то есть красным днем календаря", – озвучила вице-министр. Ранее мы писали, что все казахстанские студенты будут изучать нормы новой Конституции.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: