Общество

Новый День Конституции станет красным днем календаря в Казахстане

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 12:50 Фото: akorda.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 19 марта 2026 года на брифинге в Сенате сообщила, что день проведения референдума по новой Конституции будет объявлен государственным праздником и станет выходным, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что новая Конституция, принятая на референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года.

"В самом тексте Конституции уже предусмотрено, что день проведения референдума будет объявлен государственным праздником, то есть красным днем календаря", – озвучила вице-министр.

Ранее мы писали, что все казахстанские студенты будут изучать нормы новой Конституции.

