Роза Рымбаева исполнила главный хит Игоря Саруханова на российской сцене
6 апреля 2026 года заслуженному артисту России Игорю Саруханову исполнилось 69 лет. В преддверии этого события на телеканале "Россия 1" вышла праздничная программа "Привет, Андрей!". Одной из ее главных гостей стала эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева, сообщает Zakon.kz.
В Сети появилось видео этого яркого выступления.
Так, в описании к ролику отмечено, что "золотой голос Казахстана" исполнила популярную песню именинника "Желаю тебе".
Певица в разговоре призналась, что с Сарухановым много раз пересекалась на крупных концертах, но никогда не общалась, хотя она всегда любила его песни.
Комментаторы живо отозвались и оставили комплименты красоте и таланту Рымбаевой:
- Как шикарно выглядит. Поет всегда безупречно.
- Звезда Казахстана! Браво! Самая лучшая!
- Какая прекрасная и само совершенство.
- Молодец. Неповторимая и единственная. Легенда.
- Какая красота, какой голос! Вы, как всегда, неотразимы!
- Оставайтесь такой же молодой и зажигательной.
Немного ранее Рымбаева анонсировала несколько концертов по городам Казахстана. Среди них были Костанай, Шымкент и Кызылорда. Фанаты весьма расстроились, что не увидели в гастрольном графике Астану.
