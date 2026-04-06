Роза Рымбаева исполнила главный хит Игоря Саруханова на российской сцене

6 апреля 2026 года заслуженному артисту России Игорю Саруханову исполнилось 69 лет. В преддверии этого события на телеканале "Россия 1" вышла праздничная программа "Привет, Андрей!". Одной из ее главных гостей стала эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео этого яркого выступления.

Так, в описании к ролику отмечено, что "золотой голос Казахстана" исполнила популярную песню именинника "Желаю тебе".

Певица в разговоре призналась, что с Сарухановым много раз пересекалась на крупных концертах, но никогда не общалась, хотя она всегда любила его песни.

Комментаторы живо отозвались и оставили комплименты красоте и таланту Рымбаевой:

Как шикарно выглядит. Поет всегда безупречно.

Звезда Казахстана! Браво! Самая лучшая!

Какая прекрасная и само совершенство.

Молодец. Неповторимая и единственная. Легенда.

Какая красота, какой голос! Вы, как всегда, неотразимы!

Оставайтесь такой же молодой и зажигательной.

Немного ранее Рымбаева анонсировала несколько концертов по городам Казахстана. Среди них были Костанай, Шымкент и Кызылорда. Фанаты весьма расстроились, что не увидели в гастрольном графике Астану.