Главная сваха Роза Сябитова теряет слух из-за неизлечимой болезни

62-летняя российская телеведущая и сваха Роза Сябитова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соведущая программы "Давай поженимся!" призналась, что потеряла слух из-за микрофона в ухе, сообщает Zakon.kz.

Продолжая, Сябитова уточнила, что вылечить это уже невозможно, но сейчас она использует назначенные врачом лекарства.

"Недавно слух стала терять – сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть". Роза Сябитова

Также, как отмечено в публикации издания "Леди Mail", писательница рассказала, что потеря слуха – не единственное последствие ее карьеры на телевидении.

"У меня хронический варикоз, я уже восемь лет сижу в студии исключительно в компрессионных чулках. А как по-другому – мы снимаем четыре дня подряд, по 18 часов в сутки. Плюс – спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть". Роза Сябитова

В 2008 году Сябитова получила приглашение стать одной из соведущих в амплуа профессиональной свахи в телепередаче "Давай поженимся!", которая выходит в эфир на Первом канале по настоящее время.

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