Культура и шоу-бизнес

Еще одно сокровище: Роза Сябитова поделилась важным семейным событием

Фото: Telegram/Роза Сябитова
Дочь телеведущей программы "Давай поженимся!" Розы Сябитовой родила сына. Таким образом сваха второй раз стала бабушкой, сообщает Zakon.kz.

В Telegram Сябитова опубликовала видео, сделанное во время выписки дочери из роддома. В ролике Ксения стоит рядом с мужем Максимом и держит на руках новорожденного.


"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", – подписала видео телеведущая.

Однако имя мальчика Сябитова не назвала.

Ранее главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками.

Елена Беляева
Елена Беляева
