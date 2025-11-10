Еще одно сокровище: Роза Сябитова поделилась важным семейным событием

Дочь телеведущей программы "Давай поженимся!" Розы Сябитовой родила сына. Таким образом сваха второй раз стала бабушкой, сообщает Zakon.kz.

В Telegram Сябитова опубликовала видео, сделанное во время выписки дочери из роддома. В ролике Ксения стоит рядом с мужем Максимом и держит на руках новорожденного.





"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", – подписала видео телеведущая.

Однако имя мальчика Сябитова не назвала.

Ранее главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками.