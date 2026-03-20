#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Культура и шоу-бизнес

Концерты Розы Рымбаевой покажут в праздничные выходные

Концерт Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:22 Фото: Instagram/rozarymbaeva
21 и 22 марта на телеканале "Евразия" покажут юбилейные концерты примы казахстанской эстрады, сообщает Zakon.kz.

Это будет телевизионная версия юбилейного вечера легенды казахстанской эстрады, которая в феврале этого года отметила 50-летие творческой деятельности.

"Ее выступления – это всегда аншлаг. Так было и в этот раз: заполненный до отказа зал и самые близкие люди рядом на сцене", – передают организаторы телеверсии концертов.

Анонс телевизионной трансляции телеканал разместил на своих страницах в соцсетях.

"В программе – любимые хиты и новые песни, приглашенные гости и музыкальные сюрпризы. Концерт проходит с участием лучших музыкантов и оркестра "Al Jazz Symphony". Не пропустите это яркое событие!" – говорится в анонсе.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Азербайджанская последовательница Розы Рымбаевой порадовала фанатов новостью о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым.

Алия Абди
Алия Абди
