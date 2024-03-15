Роза Рымбаева выступила с концертом в Актау, несмотря на штормовой ветер

Накануне, 14 марта 2024 года, казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева выступила перед жителями Актау, но на концерт пришли около 50 человек. Причина – непогода, сообщает Zakon.kz.

Видео с концерта артистки опубликовал актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев, который написал: "Обидно за Розу Куанышевну… Ей просто не повезло с аудиторией, погодой, рекламой... В общем, тотальное невезение".

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в центре общественных коммуникаций Мангистау, информация о концерте народной артистки Казахстана была опубликовала ранее.

Фото: центр общественных коммуникаций Мангистау

"К сожалению, не все жители города смогли приехать из-за плохой погоды. Однако праздничный концерт снял областной телеканал "Мангистау". Жители города могут посмотреть концерт на телеканале. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, Роза Рымбаева исполнила свои популярные песни и подарила жителям хорошее настроение. В частности, народная артистка исполнила песни "Шақырады көктем", "Ертеңіме сенемін", "Балдәурен" и "Сол бір кездер". Роза Рымбаева рассказала о своих впечатлениях от города Актау и поздравила жителей с праздником Амал". Центр общественных коммуникаций Мангистау со ссылкой на пресс-службу акимата Актау

С 8 марта казахская примадонна Роза Рымбаева посетила пять районов Мангистау и провела юбилейные концерты. Специальный гастрольный тур народной артистки завершился городом Актау. Концерт длился около часа и был бесплатным.

"Впервые я посетила Актау в 1977-1978 годах, и тогда этот город выглядел совершенно иначе. Сегодня Актау стал одним из крупных и красивых городов. Впечатления от его облика особенные. Когда публика уважает исполнителя и рада его выступлению, это является лучшей оценкой для нас. Хочу поздравить всех жителей Актау с праздником Амал! Пусть у вас будет счастливый год!" Роза Рымбаева

Ранее стало известно, сколько получат Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас за выступление на Наурыз в Павлодаре.