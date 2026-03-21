Умер бразильский актер и звезда сериала "Клон" Жука де Оливейра

В возрасте 91 года умер актер, режиссер, писатель и драматург Жука де Оливейра, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Poder360, он находился в отделении интенсивной терапии (реанимации) больницы "Сирио-Либанес" в Сан-Паулу с 13 марта из-за пневмонии, связанной с сердечным заболеванием.





"На протяжении своей карьеры он принимал участие в важных театральных постановках, многие из которых написал сам, а также снимался в телесериалах и телепрограммах, которые смотрели по всей стране. Его творчество всегда отличалось художественной строгостью и приверженностью бразильской культуре", – отметили в семье.

Похороны артиста состоятся 22 марта.

Жука де Оливейра (1935–2026) – знаменитый бразильский актер театра и кино, режиссер и драматург, наиболее известный по роли ученого Аугусто Альбьери в культовом сериале "Клон" (2001–2002). Также прославился ролями в сериалах "Проспект Бразилии" (Сантьяго), "Вавилонская башня" и многолетней карьерой в театре, получив престижную премию Мольера.

