Культура и шоу-бизнес

В киностудии сделали заявление, что Жан Байжанбаев готов к съемкам

Киностудия в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 03:13
21 марта руководитель ИП Jan Production сделал заявление, а рекламировавший студию актер Жан Байжанбаев уже готовится к съемкам с детьми, сообщает Zakon.kz.

Киноистория, о которой ранее рассказали родители-кредиторы, вскоре получила продолжение. Основатель, собравший деньги с родителей за несостоявшиеся роли, заявил, что мошенником себя не считает. Он уверяет, что все заплатившие по 1,5 млн тенге непременно увидят себя на большом экране, передает "КТК".

"Нам приписывают четыре тысячи учеников и порядка 6 млрд тенге. У нас маленькая ИП, которая просто физически не в состоянии такие обороты сделать. Мы никого не оставляем. Мы все доведем до конца. Мы не планируем банкротиться либо закрываться. Жан Байжанбаев к студии никакого отношения не имеет юридически. Он приглашенный актер", – заявил основатель киностудии Ержан Едгебаев.

Он также отметил, что в компании произошел кассовый разрыв. Якобы гонорары артистам, аренда офисов и съемочных площадок, пышные премьеры в кинотеатрах оказались куда дороже, чем ожидалось. Но фильмы все равно обещает выпустить.

По словам предпринимателя, своей очереди ждет около 100 детей. Их планируют пригласить на площадку на следующей неделе. Еще порядка 500 школьников, которые уже отыграли роли, но так и не дождались премьеры, увидят себя на большом экране в течение месяца.

К съемкам готовится и актер Жан Байжанбаев. Он утверждает, что Ержан Едгебаев попросил его сниматься бесплатно, и тот ответил согласием.

"Я понимаю родителей, дети – это главное в нашей жизни. И, естественно, конечно, многие разочарованы. Поэтому, естественно, чтобы разочарование их не постигло дальше, в дальнейшей жизни, чтобы не потеряли веру, естественно, я буду сниматься бесплатно", – подчеркнул киноактер.

Тем временем к Наурызу на MEGOGO собрали праздничную подборку фильмов.

Алия Абди
Алия Абди
