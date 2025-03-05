Макрон сделал заявления по Украине

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации сделал резкие заявления по Украине, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение к нации, посвященным мировым проблемам Макрон анонсировал заранее. Так в рамках обращения, он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Тезисы выступления лидер Франции разместил у себя в соцсетях.

К примеру, он четко дал понять, что выступает против перемирия в Украине.

"Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность, и это в наших интересах… В этом смысле мы работаем с нашими британскими, немецкими друзьями и рядом других европейских стран", – отметил он.

La Russie est devenue une menace pour la France et pour l’Europe. pic.twitter.com/E4TnNo6x7B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

Также заявил, о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Помимо этого он выступил за размещение европейских войск на Украине.

Со слов Макрона, на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов государств, готовых гарантировать прочный мир.

"Этот план Франция разработала вместе с Киевом и другими европейскими партнерами", – добавил президент.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев мгновенно прокомментировал заявление французского лидера, который назвал Россию угрозой для Франции и Европы. С его слов, мир не будет скучать по Эммануэлю Макрону.

"Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года", – напомнил российский политик.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 5, 2025

Также после выступления Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом, зачем, учитывая риторику Макрона в Москву едет новый посол Франции.

А президент США Дональд Трамп двумя днями ранее посоветовал американцам больше беспокоиться из-за миграционных преступников, а не из-за президента России Владимира Путина.