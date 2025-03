Свое обращение к нации, посвященным мировым проблемам Макрон анонсировал заранее. Так в рамках обращения, он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Тезисы выступления лидер Франции разместил у себя в соцсетях.

К примеру, он четко дал понять, что выступает против перемирия в Украине.

Также заявил, о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Помимо этого он выступил за размещение европейских войск на Украине.

Со слов Макрона, на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов государств, готовых гарантировать прочный мир.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев мгновенно прокомментировал заявление французского лидера, который назвал Россию угрозой для Франции и Европы. С его слов, мир не будет скучать по Эммануэлю Макрону.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.