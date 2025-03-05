#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
496.71
531.33
5.55
Мир

Макрон сделал заявления по Украине

Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 04:14 Фото: Instagram/emmanuelmacron
5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации сделал резкие заявления по Украине, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение к нации, посвященным мировым проблемам Макрон анонсировал заранее. Так в рамках обращения, он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Тезисы выступления лидер Франции разместил у себя в соцсетях.

К примеру, он четко дал понять, что выступает против перемирия в Украине.

"Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность, и это в наших интересах… В этом смысле мы работаем с нашими британскими, немецкими друзьями и рядом других европейских стран", – отметил он.

Также заявил, о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Помимо этого он выступил за размещение европейских войск на Украине.

Со слов Макрона, на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов государств, готовых гарантировать прочный мир.

"Этот план Франция разработала вместе с Киевом и другими европейскими партнерами", – добавил президент.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев мгновенно прокомментировал заявление французского лидера, который назвал Россию угрозой для Франции и Европы. С его слов, мир не будет скучать по Эммануэлю Макрону.

"Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года", – напомнил российский политик.

Также после выступления Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом, зачем, учитывая риторику Макрона в Москву едет новый посол Франции.

А президент США Дональд Трамп двумя днями ранее посоветовал американцам больше беспокоиться из-за миграционных преступников, а не из-за президента России Владимира Путина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Сирийская балерина на квадроциклах установила мировой рекорд
Мир
03:45, 06 марта 2025
Сирийская балерина на квадроциклах установила мировой рекорд
В Кыргызстане уничтожена террористическая ячейка, планировавшая атаки на чиновников и спецслужбы
Мир
15:32, 05 марта 2025
В Кыргызстане уничтожена террористическая ячейка, планировавшая атаки на чиновников и спецслужбы
Президент Франции анонсировал экстренное обращение к нации
Мир
13:56, 05 марта 2025
Президент Франции анонсировал экстренное обращение к нации
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: