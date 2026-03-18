#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Культура и шоу-бизнес

Скандал разгорелся вокруг киношколы, которую рекламировали казахстанские актеры

Скандал вокруг киношколы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 05:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жители Алматы и Шымкента написали заявление о мошенничестве на компанию, которую рекламировали известные казахстанские актеры, сообщает Zakon.kz.

Родители из разных регионов страны взяли кредиты и отдали больше 1,5 млн тенге, чтобы их дети смогли сняться в фильмах. Только занятия прекратились со 2 марта, а офис Zhan Prodaction закрылся. Тогда пострадавшие родители из Алматы и Шымкента обратились к журналистам "Седьмого канала".

"В договорах у нас указано, что ребенок снимется в главной роли в фильме, где играет Жан Байжанбаев. Мы обратились в правоохранительные органы, мы хотим, чтобы все обязательства по договору были исполнены, то есть был снят фильм", – говорит жительница Шымкента Роза Жумабек.

Сейчас в числе обеспокоенных ситуацией родителей около 140 человек. В полиции женщинам из инициативной группы рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"По нашим предварительным данным, еще порядка 100 человек намерены написать заявление в управление полиции Бостандыкского района. Все они будут объединены в единое производство", – прокомментировала инцидент официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В соцсетях у продакшна последний пост опубликован 24 февраля. Родители же продолжают выплачивать кредиты за не осуществившие мечты своих детей.

Сам владелец или представители студии не ответили на звонки журналистов телеканала, поэтому они решили позвонить непосредственно актеру Жану Байжанбаеву. Еще летом он объяснял им, что выступает приглашенной звездой и отношения к проекту не имеет. Однако в этот раз сказал, что владелец о финансовых неприятностях его предупредил, поэтому актер в случае чего актер готов сняться в проектах бесплатно.

В Актобе педагог-мошенник обещал за деньги устроить школьников в НИШ и заработал миллионы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алматинка обвинила известного казахстанского актера в избиении
00:52, 04 апреля 2025
Алматинка обвинила известного казахстанского актера в избиении
Скончался известный казахстанский актер театра и кино
15:05, 10 сентября 2024
Скончался известный казахстанский актер театра и кино
Захват или развод: скандал разгорелся вокруг Wildberries
20:35, 23 июля 2024
Захват или развод: скандал разгорелся вокруг Wildberries
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
06:22, Сегодня
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
Соболенко допускает отказ от участия в турнире в Дубае после резких слов его директора
05:52, Сегодня
Соболенко допускает отказ от участия в турнире в Дубае после резких слов его директора
Бывший чемпион мира в среднем весе подерётся за титул WBA
05:21, Сегодня
Бывший чемпион мира в среднем весе подерётся за титул WBA
Дастин Порье рассказал, почему считает Хабиба и Джонса уникальными бойцами
04:49, 18 марта 2026
Дастин Порье рассказал, почему считает Хабиба и Джонса уникальными бойцами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: