Скандал разгорелся вокруг киношколы, которую рекламировали казахстанские актеры

Жители Алматы и Шымкента написали заявление о мошенничестве на компанию, которую рекламировали известные казахстанские актеры, сообщает Zakon.kz.

Родители из разных регионов страны взяли кредиты и отдали больше 1,5 млн тенге, чтобы их дети смогли сняться в фильмах. Только занятия прекратились со 2 марта, а офис Zhan Prodaction закрылся. Тогда пострадавшие родители из Алматы и Шымкента обратились к журналистам "Седьмого канала".

"В договорах у нас указано, что ребенок снимется в главной роли в фильме, где играет Жан Байжанбаев. Мы обратились в правоохранительные органы, мы хотим, чтобы все обязательства по договору были исполнены, то есть был снят фильм", – говорит жительница Шымкента Роза Жумабек.

Сейчас в числе обеспокоенных ситуацией родителей около 140 человек. В полиции женщинам из инициативной группы рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"По нашим предварительным данным, еще порядка 100 человек намерены написать заявление в управление полиции Бостандыкского района. Все они будут объединены в единое производство", – прокомментировала инцидент официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В соцсетях у продакшна последний пост опубликован 24 февраля. Родители же продолжают выплачивать кредиты за не осуществившие мечты своих детей.

Сам владелец или представители студии не ответили на звонки журналистов телеканала, поэтому они решили позвонить непосредственно актеру Жану Байжанбаеву. Еще летом он объяснял им, что выступает приглашенной звездой и отношения к проекту не имеет. Однако в этот раз сказал, что владелец о финансовых неприятностях его предупредил, поэтому актер в случае чего актер готов сняться в проектах бесплатно.

