Дочь Оззи Осборна осталась без жениха на фоне утраты отца

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн рассталась со своим женихом – участником группы Slipknot Сидом Уилсоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, 41-летняя Осборн и 49-летний участник группы Slipknot, по данным Daily Mail, тихо разорвали помолвку в течение последнего месяца. В последний раз их видели вместе на церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале.

"Келли и Сид решили отменить помолвку. Келли тяжело переживает потерю отца. Процесс горевания оказался для нее крайне сложным, и она делает все возможное, чтобы справиться с этим", – сообщил источник изданию в понедельник.

Источник также отметил, что Келли и Уилсон "уже некоторое время сталкивались с трудностями в отношениях" и что "все было не так, как казалось со стороны".

"Они пытались сохранить отношения, особенно ради своего ребенка, но в итоге решили, что расставание – лучший выход", – рассказал собеседник.

У Келли и американского диджея есть трехлетний сын Сидни, родившийся в ноябре 2022 года.

Отметим, что отец Келли, легенда хэви-метала Оззи Осборн, скончался 22 июля 2025 года от сердечного приступа после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона. Ему было 76 лет.