"Прости нас": Баглан Абдраимов почтил память покойного друга

Участник популярной группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов почтил память своего покойного коллеги по цеху Наби Аймуратова, опубликовав трогательное послание в социальных сетях, передает Zakon.kz.

В своем посте артист выразил глубокую грусть и чувство невосполнимой потери, вспоминая о друге, чей жизненный путь оборвался преждевременно. По словам исполнителя, уход товарища стал тяжелым ударом для всех близких.

"Такова жизнь. Когда ты ушел, мы плакали. Долго не могли смириться и забыть тебя. Каждый раз, слыша твой голос в песнях, на душе становилось тяжело. Бывая в Кызылорде, мы всегда заезжали к тебе домой, навещали родителей, читали молитвы. У тебя было много друзей. Ты сам был настоящей звездой, ярким светом. Но время уносит все своим чередом. Все осталось в прошлом. Стало больше дней, когда мы даже не вспоминаем о тебе. Жизнь продолжается... Пусть душа твоя пребудет в раю, друг. Прости нас... Прости за то, что живем так, будто мы вечны", – написал певец.

В завершение публикации артист поделился размышлениями о скоротечности жизни и истинной ценности дружбы. Его слова глубоко тронули пользователей сети: в комментариях многие вспоминают покойного деятеля искусств, оставляя теплые пожелания и слова молитвы.

