Выходит новый сезон сериала "Эйфория"

Премьера третьего сезона сериала "Эйфория" запланирована на 12 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из нового рекламного постера сериала в социальной сети Х.

Фото: Х/euphoriaHBO

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно. Действие нового сезона переносится примерно на пять лет вперед, чтобы показать героев после окончания школы. К ролям вернутся Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и Хантер Шафер.

"Съемки проходили в начале 2026 года, а сам сезон исследует взрослую жизнь персонажей", – отметили создатели фильма.

