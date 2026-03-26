Культура и шоу-бизнес

"Горжусь, Куконя": муж Динары Сатжан публично поддержал ее с новым этапом жизни в Москве

Динара Сатжан с мужем, бизнесмены, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 10:35 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан поделилась важными изменениями в жизни. Предпринимательница рассказала, что поступила в одну из ведущих частных бизнес-школ России и Содружества Независимых Государств (СНГ) – школу управления Сколково, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации знаменитости на странице в Instagram 25 марта 2026 года.

По словам Сатжан, она давно хотела осуществить мечту и поступить в эту школу.

"Оглядываясь назад, понимаю: все не случайно. Сегодня все стало на свои места. Иногда ты не сразу понимаешь, зачем делаешь те или иные шаги. Ты просто доверяешь себе. Если ты идешь с верой и вниманием к себе, однажды все складывается в единую, красивую картину".Динара Сатжан

Комментаторы обрадовались за Сатжан и пожелали удачи на ее новом пути. Можно выделить среди многочисленных пользователей Казнета и мужа Сатжан – крупного бизнесмена Жумабека Жаныкулова.

"Прямиком из Шымкента в Москву, весь день на тое и всю ночь в полете. Это настоящее стремление к знанию. Многого стоит, горжусь, Куконя", – написал предприниматель.

Его сообщение также вызвало большой отклик среди читателей, так как супруги редко обмениваются любезностями и признаниями в социальных сетях.

"Любовь моя", – кратко ответила Сатжан.

Немного ранее, 12 марта, Динара Сатжан посетила новоселье с подарками в новой квартире известной артистки Жулдыз Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества.

