"Горжусь, Куконя": муж Динары Сатжан публично поддержал ее с новым этапом жизни в Москве
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан поделилась важными изменениями в жизни. Предпринимательница рассказала, что поступила в одну из ведущих частных бизнес-школ России и Содружества Независимых Государств (СНГ) – школу управления Сколково, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из публикации знаменитости на странице в Instagram 25 марта 2026 года.
По словам Сатжан, она давно хотела осуществить мечту и поступить в эту школу.
"Оглядываясь назад, понимаю: все не случайно. Сегодня все стало на свои места. Иногда ты не сразу понимаешь, зачем делаешь те или иные шаги. Ты просто доверяешь себе. Если ты идешь с верой и вниманием к себе, однажды все складывается в единую, красивую картину".Динара Сатжан
Комментаторы обрадовались за Сатжан и пожелали удачи на ее новом пути. Можно выделить среди многочисленных пользователей Казнета и мужа Сатжан – крупного бизнесмена Жумабека Жаныкулова.
"Прямиком из Шымкента в Москву, весь день на тое и всю ночь в полете. Это настоящее стремление к знанию. Многого стоит, горжусь, Куконя", – написал предприниматель.
Его сообщение также вызвало большой отклик среди читателей, так как супруги редко обмениваются любезностями и признаниями в социальных сетях.
"Любовь моя", – кратко ответила Сатжан.
Немного ранее, 12 марта, Динара Сатжан посетила новоселье с подарками в новой квартире известной артистки Жулдыз Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript