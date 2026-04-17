ЕНТ ждет трансформация: Аида Балаева сделала важное заявление

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева выступила с важным заявлением о трансформации Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 апреля 2026 года, стало известно из ее страницы в Facebook.

"Сегодня в ведущих странах мира создаются новые образовательные модели, усиливается международное сотрудничество, внедряются персонализированное обучение и цифровые решения. Это формирует новую образовательную экосистему, которая позволяет внедрять современные методы профессиональной диагностики школьников, выявлять таланты на ранних этапах и обеспечивать их целенаправленное сопровождение, развивать персонализированные образовательные траектории". Аида Балаева

По ее словам, в перспективе это создает основу для подготовки кадров, ориентированных не только на текущие знания, но и на реальные способности человека и потребности экономики.

"Это не очередная реформа, а переход к качественно новому этапу, где ключевую роль играет совершенствование системы тестового отбора, в том числе и ЕНТ". Аида Балаева

Она отметила, что за многолетнюю успешную практику система ЕНТ доказала свою состоятельность как инструмент обеспечения прозрачности, доступности и единых правил поступления в вузы.

"Однако время диктует свои условия. Идет трансформация в образовательных трендах, на рынке труда, в компетенциях и требованиях. Мы должны принимать и исправлять существующие недостатки. В частности, многократность сдачи ЕНТ не в полной мере решает задачу качественного отбора абитуриентов. Более того, сегодня вузы ограничены в своих правах самостоятельного отбора талантов – прежде всего, это касается педагогических вузов, драйверов развития человеческого капитала". Аида Балаева

В этой связи, как подчеркнула зампремьера, назрела необходимость для принятия ряда мер.

" Первое. Целесообразно при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и так далее. Сегодня "педагог" – это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями, для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников". Аида Балаева

Она сообщила, что начиная со следующего года, наряду с результатами ЕНТ, при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станут оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента. Особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, который сегодня разрабатывается совместно с международными экспертами.

" Второе. Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи, как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант". Аида Балаева

При этом, как пояснила зампремьера, сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки.

" Третье. Мы должны отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы (Foundation)". Аида Балаева

По ее данным, практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии.

"Хочу еще раз отметить, что трансформация ЕНТ – это не отказ от системы. Это шаг в сторону более точного, глубокого и справедливого отбора талантов", – заключила Аида Балаева.

9 апреля 2026 года были опубликованы итоги мартовского ЕНТ.