Культура и шоу-бизнес

"Поменял шило на мыло": Михаил Галустян после развода впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Михаил Галустян, актер, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 11:59 Фото: Instagram/m_galustyan
Знаменитый российский актер Михаил Галустян развелся с женой Викторией в 2025 году после 18 лет брака, который многие считали образцовым. Уже 26 марта 2026 года комик представил публике новую возлюбленную. Эта новость вызвала широкий интерес в СМИ и социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, пара позировала перед папарацци на премьере фильма, где юморист сыграл главную роль.

На многочисленные вопросы о личной жизни они отвечать не стали. Галустян лишь заявил, что следующие съемки в другой стране пройдут с его пассией.

Комментаторы сразу же разделились на два лагеря. Если одни пожелали им счастья, то другие припомнили шоумену отношения с первой женой и не стали разделять их радость.

  • Первая женушка его красавица и умница. Всегда будут последующих жен сравнивать в любой момент с первой.
  • Поменял шило на мыло.
  • Деньги творят чудеса.
  • Жена лучше.
  • Любят друг друга и хорошо.
  • Очень красивая пара и не злорадствуйте. Они хорошо расстались с женой, не все союзы навсегда. Очнитесь.
  • И в горе, и в радости не про него. Главное, жене все запрещал, работать и развиваться, держал на поводке.
  • Дайте мужику деньги и он заведет себе новую жену.
  • Это ненадолго.

Экс-жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе

Галустян с первой женой расстался мирно, без скандалов и дележа имущества, сохранив хорошие отношения ради воспитания двоих дочерей. Когда-то Виктория назвала развод обоюдным решением, опровергая слухи о предательстве.

