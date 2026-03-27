"Поменял шило на мыло": Михаил Галустян после развода впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Знаменитый российский актер Михаил Галустян развелся с женой Викторией в 2025 году после 18 лет брака, который многие считали образцовым. Уже 26 марта 2026 года комик представил публике новую возлюбленную. Эта новость вызвала широкий интерес в СМИ и социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, пара позировала перед папарацци на премьере фильма, где юморист сыграл главную роль.

На многочисленные вопросы о личной жизни они отвечать не стали. Галустян лишь заявил, что следующие съемки в другой стране пройдут с его пассией.

Комментаторы сразу же разделились на два лагеря. Если одни пожелали им счастья, то другие припомнили шоумену отношения с первой женой и не стали разделять их радость.

Первая женушка его красавица и умница. Всегда будут последующих жен сравнивать в любой момент с первой.

Поменял шило на мыло.

Деньги творят чудеса.

Жена лучше.

Любят друг друга и хорошо.

Очень красивая пара и не злорадствуйте. Они хорошо расстались с женой, не все союзы навсегда. Очнитесь.

И в горе, и в радости не про него. Главное, жене все запрещал, работать и развиваться, держал на поводке.

Дайте мужику деньги и он заведет себе новую жену.

Это ненадолго.

Галустян с первой женой расстался мирно, без скандалов и дележа имущества, сохранив хорошие отношения ради воспитания двоих дочерей. Когда-то Виктория назвала развод обоюдным решением, опровергая слухи о предательстве.