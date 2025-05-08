Экс-жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе
Несмотря на это, 38-летняя Виктория Галустян убрала из шапки профиля надпись "Жена супермужа". Уже 8 мая 2025 года она впервые прокомментировала развод.
Так, Виктория опубликовала в личном блоге свое фото с дочерью Элиной и выразила благодарность подписчикам:
"Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Все вижу. Самое ценное для меня сейчас – время с детьми и близкими".
Фото: Instagram/stories/victoriagalustyan
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Стоит отметить, что пара прожила в браке почти 18 лет и воспитывает двух дочерей. Причина развода пары пока неизвестна.
После заявления Галустяна в сети начали появляться слухи о возможных причинах разрыва. В частности, обсуждалось, что инициатором развода якобы стала сама Виктория, узнав о его предполагаемых изменах. Поводом также стало неоднозначное совпадение по времени: вскоре после объявления о разводе стало известно о беременности личной визажистки комика Милены.