Экс-жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе

В конце апреля 2025 года семья Михаила Галустяна сделала неожиданное признание. Как оказалось, одна из самых крепких пар шоу-бизнеса не выдержала и развелась. По заверениям экс-супругов, они остаются в хороших отношениях, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, 38-летняя Виктория Галустян убрала из шапки профиля надпись "Жена супермужа". Уже 8 мая 2025 года она впервые прокомментировала развод.

Так, Виктория опубликовала в личном блоге свое фото с дочерью Элиной и выразила благодарность подписчикам:

"Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Все вижу. Самое ценное для меня сейчас – время с детьми и близкими".

Фото: Instagram/stories/victoriagalustyan

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Стоит отметить, что пара прожила в браке почти 18 лет и воспитывает двух дочерей. Причина развода пары пока неизвестна.

После заявления Галустяна в сети начали появляться слухи о возможных причинах разрыва. В частности, обсуждалось, что инициатором развода якобы стала сама Виктория, узнав о его предполагаемых изменах. Поводом также стало неоднозначное совпадение по времени: вскоре после объявления о разводе стало известно о беременности личной визажистки комика Милены.