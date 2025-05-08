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Культура и шоу-бизнес

Экс-жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе

Виктория Галустян, развод, дети, комментарий, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:39 Фото: Instagram/victoriagalustyan
В конце апреля 2025 года семья Михаила Галустяна сделала неожиданное признание. Как оказалось, одна из самых крепких пар шоу-бизнеса не выдержала и развелась. По заверениям экс-супругов, они остаются в хороших отношениях, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, 38-летняя Виктория Галустян убрала из шапки профиля надпись "Жена супермужа". Уже 8 мая 2025 года она впервые прокомментировала развод.

Так, Виктория опубликовала в личном блоге свое фото с дочерью Элиной и выразила благодарность подписчикам:

"Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Все вижу. Самое ценное для меня сейчас – время с детьми и близкими".

Фото: Instagram/stories/victoriagalustyan

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:39
Михаил Галустян развелся после 18 лет брака

Стоит отметить, что пара прожила в браке почти 18 лет и воспитывает двух дочерей. Причина развода пары пока неизвестна.

После заявления Галустяна в сети начали появляться слухи о возможных причинах разрыва. В частности, обсуждалось, что инициатором развода якобы стала сама Виктория, узнав о его предполагаемых изменах. Поводом также стало неоднозначное совпадение по времени: вскоре после объявления о разводе стало известно о беременности личной визажистки комика Милены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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