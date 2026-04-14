48-летний Егор Бероев вышел в свет с женой, которая младше его на 27 лет

Несколько лет назад российский актер Егор Бероев развелся со своей коллегой Ксенией Алферовой. Недавно выяснилось, что артист женился на юной балерине Анне Панкратовой, которая моложе его на 27 лет, сообщает Zakon.kz.

48-летний артист опубликовал на Instagram-странице фото с новой супругой. Кадры сделаны в Токио. Там прошла премьера фильма "Кукла", в котором 21-летняя Анна Панкратова сыграла главную роль.

"11 апреля состоялась премьера фильма "Кукла" в Токио. Было круто! Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было исполнительнице главной роли Анне – японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ. Потрясающий день, яркие впечатления! "Кукла" в кино уже 30 апреля", – написал Бероев в соцсети.

Многие подписчики Егора считают, что он плохо поступил с бывшей супругой Ксенией Алферовой, от которой у него дочь Евдокия.

"Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание", – заявил Егор журналистам.

Сама Алферова в недавнем интервью Лауре Джугелии, поделилась, что тяжело перенесла разрыв с Бероевым.

