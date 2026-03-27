В Москве задержали сына погибшего участника группы А’Студио

Экс-участника популярной группы А’Студио Тамерлана Садвакасова задержали в Москве. Причиной этому послужило вождение в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в Telegram-канале 112.

Согласно данным из социальных сетей, музыканта остановили сотрудники полиции ночью на Волоколамском шоссе за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Также отмечено, что артист отказался от медосвидетельствования. Тогда его доставили в отдел.

"В отношении него составили административный протокол", – говорится в публикации.

Тамерлан Садвакасов – российский музыкант и певец, сын погибшего гитариста группы A’Studio Баглана Садвакасова. В юности он заменил отца в составе А’Студио, но позже покинул коллектив и занялся собственной музыкальной карьерой – создавал собственную группу и выпускал клипы, сотрудничал с другими артистами.

