Культура и шоу-бизнес

Певец Абай Бегей стал отцом восьмой раз

певец Абай Бегей с женой, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 16:29 Фото: Instagram/fari___za____zhan
Известный казахстанский эстрадный певец Абай Бегей и его жена Фариза объявили о радостном событии, которое произошло в их жизни. Накануне, 26 марта 2026 года, они вновь стали родителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации супругов в Instagram.

"26.03.26. Сүйінші! По воле Аллаха я стал папой в восьмой раз! На свет появилась моя пятая прелестная дочурка", – написал 51-летний Абай Бегей.

Поклонники поздравили семью исполнителя хита "Аспанға қараймын" с рождением малышки:

  • "Бауы берик болсын!"
  • "Фаризка, бауы берик болсын!"
  • "Дядя Абай, Фари, поздравляю!"
  • "Фари, бауы берик болсын! Молодец!"
  • "Уау, еще и в классную дату! Бауы берик болсын!"
  • "Сваты, бауы берик болсын! Поздравляем! Рады за вас!"

В августе 2017 года Абай Бегей впервые рассказал о трагедии в семье. Он сообщил, что в сентябре 2015 года ушла из жизни его первая супруга Жанат, которая подарила ему четверых детей (трех девочек и мальчика).

Со своей второй женой Фаризой, которая младше певца на 16 лет, Абай Бегей сыграл свадьбу летом 2018 года.

23 января 2026 года стало известно, что 54-летний Акан Сатаев в шестой раз стал отцом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
