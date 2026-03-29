Лана Дель Рей показала редкий снимок с мужем

Популярная американская певица Лана Дель Рей разместила в Instagram фотоснимок с мужем Джереми Дюфреном в честь его 51-го дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Лана показала, как их семья отдыхает в своем особняке в Луизиане.

Фото: Instagram/honeymoon

"Поздравляю с днем рождения самого милого парня из тех, кого я знаю!", – подписала снимок исполнительница.

Муж трогательно ответил ей на теплое поздравление:

"Столько чудесных месяцев, недель, дней, минут и секунд я провел с тобой. Ты такая замечательная жена, всегда заставляешь меня улыбаться. У меня только бесконечная любовь к тебе, моя драгоценная. Спасибо тебе огромное за то, что любишь меня так, как ты умеешь любить. Никогда не переставай быть собой", – сказал Джереми Дюфрен.

В сентябре того же года Лана Дель Рей впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным.

По информации журналистов People, 26 сентября 2024-го Лана Дель Рей вышла замуж за возлюбленного в Луизиане.

Ранее популярные казахстанские артисты Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова с размахом отпраздновали свадьбу сына. Одним из самых обсуждаемых моментов торжества стал розыгрыш автомобиля среди гостей.