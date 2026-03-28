"Не перебор ли?": роскошную свадьбу звезд с розыгрышем авто обсуждают в Казнете

Популярные казахстанские артисты Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова с размахом отпраздновали свадьбу сына. Одним из самых обсуждаемых моментов торжества стал розыгрыш автомобиля среди гостей, передает Zakon.kz.

На кадрах, разлетевшихся в социальных сетях, видно, что молодожены организовали для приглашенных специальный интерактив. Участники выбирали разноцветные шары из лототрона, с помощью которых и определился победитель.

Главным призом вечера стал автомобиль. В итоге удача улыбнулась близкому другу жениха – именно он стал обладателем ценного подарка.

Пышное торжество вызвало неоднозначную реакцию в обществе, разделив аудиторию на два лагеря.

Настоящая казахская щедрость!

Свадьба прошла на высшем уровне!

Оказывается, певцы настолько богаты... Мне стало жаль медиков, которые учатся по 10-15 лет.

Было бы здорово, если бы эту машину разыграли среди официантов, кухонных работников, техперсонала или гардеробщиков, которые там работали.

Депутаты, нужно увеличивать налоги для артистов. Вы же видите, какие доходы они получают? Вместо того, чтобы облагать налогами простой народ, установите ставки для певцов.

А не перебор ли это???

Никаких эмоций, будто пылесос выиграл. Неужели нельзя было закричать от радости, какими бы богатыми они ни были?

Ранее Абиба Абужакынова высказалась о карьере после объявления о помолвке.