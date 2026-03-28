"Не перебор ли?": роскошную свадьбу звезд с розыгрышем авто обсуждают в Казнете
Популярные казахстанские артисты Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова с размахом отпраздновали свадьбу сына. Одним из самых обсуждаемых моментов торжества стал розыгрыш автомобиля среди гостей, передает Zakon.kz.
На кадрах, разлетевшихся в социальных сетях, видно, что молодожены организовали для приглашенных специальный интерактив. Участники выбирали разноцветные шары из лототрона, с помощью которых и определился победитель.
Главным призом вечера стал автомобиль. В итоге удача улыбнулась близкому другу жениха – именно он стал обладателем ценного подарка.
Пышное торжество вызвало неоднозначную реакцию в обществе, разделив аудиторию на два лагеря.
- Настоящая казахская щедрость!
- Свадьба прошла на высшем уровне!
- Оказывается, певцы настолько богаты... Мне стало жаль медиков, которые учатся по 10-15 лет.
- Было бы здорово, если бы эту машину разыграли среди официантов, кухонных работников, техперсонала или гардеробщиков, которые там работали.
- Депутаты, нужно увеличивать налоги для артистов. Вы же видите, какие доходы они получают? Вместо того, чтобы облагать налогами простой народ, установите ставки для певцов.
- А не перебор ли это???
- Никаких эмоций, будто пылесос выиграл. Неужели нельзя было закричать от радости, какими бы богатыми они ни были?
