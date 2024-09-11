Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем

Супруга 32-летнего казахстанского юмориста Нурлана Сабурова Диана, которая не так часто делится публикациями с мужем, сделала 11 сентября 2024 года исключение для подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories Сабурова отметила, что на повторе слушает трек казахстанской группы Moldanazar – Senin Zhanynda. Кстати, его она и использовала в видео с Нурланом.

Комментаторы закидали супругов комплиментами и смайликами в виде алых сердечек и поцелуев:

"Любимые".

"Красивые".

"Обожаю вас".

"Прекрасные".

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