Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем
Фото: Instagram/saburova_diana
Супруга 32-летнего казахстанского юмориста Нурлана Сабурова Диана, которая не так часто делится публикациями с мужем, сделала 11 сентября 2024 года исключение для подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В Stories Сабурова отметила, что на повторе слушает трек казахстанской группы Moldanazar – Senin Zhanynda. Кстати, его она и использовала в видео с Нурланом.
Комментаторы закидали супругов комплиментами и смайликами в виде алых сердечек и поцелуев:
- "Любимые".
- "Красивые".
- "Обожаю вас".
- "Прекрасные".
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