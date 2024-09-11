Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем

Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:56 Фото: Instagram/saburova_diana
Супруга 32-летнего казахстанского юмориста Нурлана Сабурова Диана, которая не так часто делится публикациями с мужем, сделала 11 сентября 2024 года исключение для подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories Сабурова отметила, что на повторе слушает трек казахстанской группы Moldanazar – Senin Zhanynda. Кстати, его она и использовала в видео с Нурланом.

Комментаторы закидали супругов комплиментами и смайликами в виде алых сердечек и поцелуев:

  • "Любимые".
  • "Красивые".
  • "Обожаю вас".
  • "Прекрасные".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:56
Сабуров прокомментировал "телефонный разговор" с Канделаки
, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:56

В конце марта 2024 года в соцсетях появилась очередная уловка мошенников – любители легких денег "привлекли" известного казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова.

Читайте также

Лилия Рах, день рождения, шок, слезы
Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения
Мадина Садвакасова, подарок мужа, 45 лет
О необычном подарке мужа на день рождения рассказала Мадина Садвакасова
Многодетная Баян Алагузова ответила на часто задаваемый вопрос о позднем материнстве
Многодетная Баян Алагузова ответила на часто задаваемый вопрос о позднем материнстве
Динара Халдарова
Сабуров Нурлан 2024 год Артисты Блогеры Комики Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: