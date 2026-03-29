Звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер ждет первенца

Актер Тейлор Лотнер и его жена, которую также зовут Тейлор, объявили, что ждут первого ребенка – новостью пара поделилась в соцсетях, опубликовав серию фото с УЗИ и трогательными подписями, сообщает Zakon.kz.

Пара сообщила об этом в совместном посте в Instagram, пошутив: "Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?". Судя по опубликованным фото, ответ – скорое пополнение в семье.

В карусели – снимки, где актер целует живот супруги, пока она держит изображения УЗИ, а также кадры улыбающейся пары.

Под постом их поздравили коллеги и блогеры. Актриса Никки Рид написала: "О боже мой… Сердце переполняется радостью. Я вас люблю. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как вы станете родителями…". Инфлюенсер Жаклин Хилл добавила, что не может дождаться момента, когда сможет "побаловать этого малыша".

Лотнер женился на своей тезке в ноябре 2022 года – спустя четыре года после того, как актер и медсестра публично подтвердили отношения.