"Его фильмы будут жить вечно": Александр Буйнов посвятил трогательный пост своему легендарному другу

Российский певец и музыкант Александр Буйнов опубликовал трогательный пост памяти актера и режиссера Станислава Говорухина, которому 29 марта 2026 года исполнилось бы 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 30 марта, 76-летний артист поделился в своем Instagram фотографиями с легендарным другом.

"В эти дни Станиславу Говорухину исполнилось бы 90…, и он всегда с теплотой встречал меня, любил, когда я приезжал к нему в гости на своей "Волге". Глаза его светились радостью, а на лице появлялась улыбка. Я часто пересматриваю старые снимки, где Станислав улыбается. Мы жили по соседству в Подмосковье, и всякий раз, когда мы общались, я убеждался, насколько удивительный это человек", – написал Александр Буйнов.

Он отметил, что Станислав Говорухин "был не просто режиссер, а личность с большой буквы".

"Мы могли говорить на любые темы: много рассуждали о женщинах, кино, литературе, о самой жизни. Он искренне любил жизнь во всех ее проявлениях. Мне очень повезло, что я знал этого человека и имел честь дружить с ним. Его фильмы, его творчество – это наследие, которое будет жить вечно. Они наполнены глубочайшим смыслом и сыграны великолепными актерами…" – заключил Буйнов.

К словам Буйнова присоединились его подписчики:

"Любимый актер".

"Светлая память".

"Помним и любим".

"Не знала, что у вас такой автомобиль".

"Очень люблю фильмы с его участием".

"Светлая память прекрасному человеку".

"Как же важно помнить и говорить об этом".

"Замечательный актер и прекрасный человек".

В сентябре 2025 года Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии.