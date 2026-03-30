Культура и шоу-бизнес

"Его фильмы будут жить вечно": Александр Буйнов посвятил трогательный пост своему легендарному другу

певец Александр Буйнов, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 15:39 Фото: Instagram/buinovofficial
Российский певец и музыкант Александр Буйнов опубликовал трогательный пост памяти актера и режиссера Станислава Говорухина, которому 29 марта 2026 года исполнилось бы 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 30 марта, 76-летний артист поделился в своем Instagram фотографиями с легендарным другом.

"В эти дни Станиславу Говорухину исполнилось бы 90…, и он всегда с теплотой встречал меня, любил, когда я приезжал к нему в гости на своей "Волге". Глаза его светились радостью, а на лице появлялась улыбка. Я часто пересматриваю старые снимки, где Станислав улыбается. Мы жили по соседству в Подмосковье, и всякий раз, когда мы общались, я убеждался, насколько удивительный это человек", – написал Александр Буйнов.

Он отметил, что Станислав Говорухин "был не просто режиссер, а личность с большой буквы".

"Мы могли говорить на любые темы: много рассуждали о женщинах, кино, литературе, о самой жизни. Он искренне любил жизнь во всех ее проявлениях. Мне очень повезло, что я знал этого человека и имел честь дружить с ним. Его фильмы, его творчество – это наследие, которое будет жить вечно. Они наполнены глубочайшим смыслом и сыграны великолепными актерами…" – заключил Буйнов.

К словам Буйнова присоединились его подписчики:

  • "Любимый актер".
  • "Светлая память".
  • "Помним и любим".
  • "Не знала, что у вас такой автомобиль".
  • "Очень люблю фильмы с его участием".
  • "Светлая память прекрасному человеку".
  • "Как же важно помнить и говорить об этом".
  • "Замечательный актер и прекрасный человек".

Жена 75-летнего Александра Буйнова "украла" у него Instagram в особенный день

В сентябре 2025 года Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
