"Его фильмы будут жить вечно": Александр Буйнов посвятил трогательный пост своему легендарному другу
Сегодня, 30 марта, 76-летний артист поделился в своем Instagram фотографиями с легендарным другом.
"В эти дни Станиславу Говорухину исполнилось бы 90…, и он всегда с теплотой встречал меня, любил, когда я приезжал к нему в гости на своей "Волге". Глаза его светились радостью, а на лице появлялась улыбка. Я часто пересматриваю старые снимки, где Станислав улыбается. Мы жили по соседству в Подмосковье, и всякий раз, когда мы общались, я убеждался, насколько удивительный это человек", – написал Александр Буйнов.
Он отметил, что Станислав Говорухин "был не просто режиссер, а личность с большой буквы".
"Мы могли говорить на любые темы: много рассуждали о женщинах, кино, литературе, о самой жизни. Он искренне любил жизнь во всех ее проявлениях. Мне очень повезло, что я знал этого человека и имел честь дружить с ним. Его фильмы, его творчество – это наследие, которое будет жить вечно. Они наполнены глубочайшим смыслом и сыграны великолепными актерами…" – заключил Буйнов.
К словам Буйнова присоединились его подписчики:
- "Любимый актер".
- "Светлая память".
- "Помним и любим".
- "Не знала, что у вас такой автомобиль".
- "Очень люблю фильмы с его участием".
- "Светлая память прекрасному человеку".
- "Как же важно помнить и говорить об этом".
- "Замечательный актер и прекрасный человек".
В сентябре 2025 года Александр Буйнов раскрыл тайны своей фамилии.