Дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца
Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Блогер Анна Заворотнюк поспешила поделиться радостной новостью с общественностью. Она опубликовала серию снимков на раннем сроке беременности, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что 28-летняя дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк несколько месяцев не появлялась в социальных сетях.
И вот 14 декабря 2024 года на странице в Instagram она разместила новые фотографии.
В короткой подписи к посту сказано:
"Очень ждем тебя".
- Какое счастье! Легкой беременности и здорового малыша или малышку.
- Анечка, поздравляю. Какая прекрасная новость! Как же Настенька радуется за вас! Вы ее гордость! Как же мы любим всю вашу семью!
- Поздравляю вас от всей души! Я так и думала! Легкой беременности и здоровья вам!
- Какой кайф! Это просто счастье вам мама свыше послала.
- Анечка, слава Богу! Самой приятной беременности и волшебных родов.
Для Анны и ее мужа, бизнесмена Тимура Исмаилова, это будет первый общий ребенок. Пара вместе уже восемь лет, два из которых – в официальном браке.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. Позднее Анна рассказывала, как справляется с утратой.
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