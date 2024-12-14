Дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца

Блогер Анна Заворотнюк поспешила поделиться радостной новостью с общественностью. Она опубликовала серию снимков на раннем сроке беременности, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что 28-летняя дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк несколько месяцев не появлялась в социальных сетях.

И вот 14 декабря 2024 года на странице в Instagram она разместила новые фотографии.

В короткой подписи к посту сказано:

"Очень ждем тебя".

Какое счастье! Легкой беременности и здорового малыша или малышку.

Анечка, поздравляю. Какая прекрасная новость! Как же Настенька радуется за вас! Вы ее гордость! Как же мы любим всю вашу семью!

Поздравляю вас от всей души! Я так и думала! Легкой беременности и здоровья вам!

Какой кайф! Это просто счастье вам мама свыше послала.

Анечка, слава Богу! Самой приятной беременности и волшебных родов.

Для Анны и ее мужа, бизнесмена Тимура Исмаилова, это будет первый общий ребенок. Пара вместе уже восемь лет, два из которых – в официальном браке.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. Позднее Анна рассказывала, как справляется с утратой.