#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Умер любимый актер "Маски-шоу" Владимир Комаров

умер актер, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 22:50 Фото: пресс-служба одесского театра "Маски"
В возрасте 61 года умер украинский актер Владимир Комаров, который стал популярен благодаря участию в юмористической телепередаче "Маски-шоу", сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написала пресс-служба одесского театра "Маски".

Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов... Отпевание в среду, 1 апреля", – говорится в сообщении.

Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже его семья переехала в Одессу, пишет "Телеграф". В течение трех лет Комаров проходил службу матросом на Северном флоте. В течение трех лет юморист был актером ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. Позже он работал в киевском театре "Шарж", а затем вернулся в "Маски", где стал известен по скетчам.

В 2000-х он покинул труппу, создал дуэт "Одеколон" и группу "Д-ръ БрМенталь", снимался в кино. С 2010 года проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок, оставаясь вне постоянной сценической деятельности.

Ранее сообщалось, что скончался актер Джеймс Толкана, известный по роли директора в фильме "Назад в будущее".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: