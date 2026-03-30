Умер любимый актер "Маски-шоу" Владимир Комаров

В возрасте 61 года умер украинский актер Владимир Комаров, который стал популярен благодаря участию в юмористической телепередаче "Маски-шоу", сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написала пресс-служба одесского театра "Маски".

Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов... Отпевание в среду, 1 апреля", – говорится в сообщении.

Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже его семья переехала в Одессу, пишет "Телеграф". В течение трех лет Комаров проходил службу матросом на Северном флоте. В течение трех лет юморист был актером ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. Позже он работал в киевском театре "Шарж", а затем вернулся в "Маски", где стал известен по скетчам.

В 2000-х он покинул труппу, создал дуэт "Одеколон" и группу "Д-ръ БрМенталь", снимался в кино. С 2010 года проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок, оставаясь вне постоянной сценической деятельности.

